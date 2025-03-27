罰不怕？職安署今北中南勞檢工安違規慣犯 開罰1023萬

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
職安署今出發上百名勞動檢查員，分別於北、中、南地區針對已有工安裁罰紀錄建商所屬工地發動同步突擊勞檢。職安署南區職業安全衛生中心負責前往台南市某建築工程實施勞動檢查。圖／職安署提供
職安署今出發上百名勞動檢查員，分別於北、中、南地區針對已有工安裁罰紀錄建商所屬工地發動同步突擊勞檢。職安署南區職業安全衛生中心負責前往台南市某建築工程實施勞動檢查。圖／職安署提供

勞動部職安署為督促全國建築工程業者落實施工安全管理，今由職安署署長鄒子廉會同北市政府勞動局長王秋冬、六都勞政機關及勞檢機構等主管帶隊，率百名勞動檢查員分別於北、中、南地區針對已有工安裁罰紀錄建商所屬工地發動同步突擊勞檢，並對違反規定工地祭出重罰。初步統計本次同步勞檢共82工地、違反256項、停工28處、罰鍰約1023萬元。

職安署說明，2024年營造業三大災害分別為墜落、倒崩塌及火災等，其中墜落職災死亡人數降至83人，較前3年同期平均值減少17人，降幅17.0%，減災初見成效。但職安署也坦言，與英國、新加坡及日本等國家比較，墜落職災占比仍顯偏高，而倒崩塌及火災等職災死亡人數則分別為17人、10人，較前3年同期平均值各增加4人及10人，「火災」也首次列入營造業三大災害。

職安署指出，營造業三大災害以一般建築及廠房建築等為主，約占整體營造業職災死亡人數6成，因此本次全國聯檢對象，特別針對連續發生職災、已有工安裁罰紀錄的不動產開發或建設業者所屬建案，以墜落、火災及倒崩塌等危害預防重點加強實施檢查。

此外，鄒子廉說，為防範類似日前台中新光三越百貨氣爆事件，供公眾使用建築物的裝修工程也列入今年檢查重點對象，今天也特別偕同台北市勞動局前往南港LaLaport案場裝修作業實施檢查。

王秋冬強調，為須防範類似事故，北市產業發展局督促4大瓦斯公司進行營業用戶瓦斯管線改裝或拆表時，協助確認施工現場持有室內裝修施工許可實況後回報產發局，並副知建築管理工程處、消防局及勞動檢查處依風險分級原則進行查處。關於北市跨機關橫向聯繫合作防災的作法，職安署也將請各勞動檢查機構提供給其他地方政府參考。

職安署呼籲，工程業主建物興利，其伴生風險應主動消滅，無論是公共工程或民間工程的業主，都應加強督促廠商落實施工風險管理，各勞動檢查機構將持續勤查嚴罰，並結合地方政府建管及消防單位，不定期辦理建築工程施工安全聯合稽查。

北市 工安 建築 職災

延伸閱讀

波伽利大巨蛋4／4開唱！北市府推「北投溫泉飯店」超值專案吸旅客

勞檢葉元之辦公室未告知立院 北市：將檢討程序

葉元之遭控「慣老闆」 辦公室今勞檢無前助理出勤紀錄

葉元之辦公室被勞檢2不合格 無出勤紀錄無職場防暴最高可罰45萬

相關新聞

恐威脅性命…肺炎鏈球菌「全年都有」 6類對象建議打疫苗

全年流行的肺炎鏈球菌，一旦感染不僅威脅性命，也會對身體各器官帶來長期的負面影響。衛福部今年3月10日起，除5歲以下、65...

30歲男小腿冒乾癬大啖「靈芝」 補過頭下半身竟全淪陷

別以為皮膚發炎是「免疫力不好」，任意使用補品補強免疫力恐適得其反。一位年僅30歲男子，日前腿部出現一小塊乾癬，後續接受西...

好天氣沒了！明高溫下降逾10度 周末恐降雨不適合安排活動

預期的冷鋒正接近中，預估今晚至明清晨前，地面鋒面就會抵達北台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉...

僑外生中階房務員沒人申請 勞動部將開放業者自己辦訓

為回應旅宿業用人孔急的需求，勞動部去年8月底擴大讓僑外生以中階技術人力從事旅宿業房務、清潔、餐廳外場等工作，申請前提是必...

全球可口可樂緊急回收3批飲品 食藥署查台灣輸入紀錄結果出爐

可口可樂公司近期在英國發布，緊急召回部分進口罐裝飲料，如芬達、飛想茶、可口可樂等，原因是氯酸鹽濃度異常，英國食品標準局（...

托育兒虐通報未整合 衛福部：採審議制將在托育專法明訂

立法院社福及衛環委員會今天就「少子女化衝擊，如何營造友善托育環境」，邀集衛福部等部會備詢。立委林月琴提到，因應政策引導，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。