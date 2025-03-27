罰不怕？職安署今北中南勞檢工安違規慣犯 開罰1023萬

勞動部職安署為督促全國建築工程業者落實施工安全管理，今由職安署署長鄒子廉會同北市政府勞動局長王秋冬、六都勞政機關及勞檢機構等主管帶隊，率百名勞動檢查員分別於北、中、南地區針對已有工安裁罰紀錄建商所屬工地發動同步突擊勞檢，並對違反規定工地祭出重罰。初步統計本次同步勞檢共82工地、違反256項、停工28處、罰鍰約1023萬元。

職安署說明，2024年營造業三大災害分別為墜落、倒崩塌及火災等，其中墜落職災死亡人數降至83人，較前3年同期平均值減少17人，降幅17.0%，減災初見成效。但職安署也坦言，與英國、新加坡及日本等國家比較，墜落職災占比仍顯偏高，而倒崩塌及火災等職災死亡人數則分別為17人、10人，較前3年同期平均值各增加4人及10人，「火災」也首次列入營造業三大災害。

職安署指出，營造業三大災害以一般建築及廠房建築等為主，約占整體營造業職災死亡人數6成，因此本次全國聯檢對象，特別針對連續發生職災、已有工安裁罰紀錄的不動產開發或建設業者所屬建案，以墜落、火災及倒崩塌等危害預防重點加強實施檢查。

此外，鄒子廉說，為防範類似日前台中新光三越百貨氣爆事件，供公眾使用建築物的裝修工程也列入今年檢查重點對象，今天也特別偕同台北市勞動局前往南港LaLaport案場裝修作業實施檢查。

王秋冬強調，為須防範類似事故，北市產業發展局督促4大瓦斯公司進行營業用戶瓦斯管線改裝或拆表時，協助確認施工現場持有室內裝修施工許可實況後回報產發局，並副知建築管理工程處、消防局及勞動檢查處依風險分級原則進行查處。關於北市跨機關橫向聯繫合作防災的作法，職安署也將請各勞動檢查機構提供給其他地方政府參考。

職安署呼籲，工程業主建物興利，其伴生風險應主動消滅，無論是公共工程或民間工程的業主，都應加強督促廠商落實施工風險管理，各勞動檢查機構將持續勤查嚴罰，並結合地方政府建管及消防單位，不定期辦理建築工程施工安全聯合稽查。