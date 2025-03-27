實現運動與藝術使命 許昭彥集2年沉潛再出版《抽象水影攝影集2》

已出版八本美國棒球書的旅美作家許昭彥，同時鑽研水影拍攝，過去在台灣出版了七本《水中畫影》照片集與一本》抽象水影攝影集》照片集.今年一月他又出版《抽象水影攝影集(二)》 (秀威公司)，再收錄這2年他拍出的29張最好抽象水影照片。許昭彥認為水影照片是要使照片能夠更像繪畫的捷徑, 而抽象水影照片是更上一層樓, 它是能拍出人們在地面上不能看到的景物, 使攝影者能看到攝影的新天地.

加上最新出版的這本《抽象水影攝影集》，許昭彥已累積9本攝影作品書，正式超越曾出版過的8本棒球書籍，實現對台灣運動與藝術文化的貢獻使命。

在許昭彥的眼中，抽象水影照片與普通水影照片不同, 抽象水影照片能夠用水面的波動「畫 」出與本來畫面完全不一樣的畫面, 可說是用波浪作畫筆。 但這是要波動適當的波浪, 波動太大不能拍出好照片, 太小不能創造出新畫面, 例如這書中的那「吸煙的人」的照片。

事實上不但是抽象水影攝影可以創造出像「吸煙的人」那樣的照片, 也可以創造出像封面照片「山嶺」那樣不是真的山嶺畫面, 而是一小舟的上面被褐色的布遮蓋後構成的水影形像。幸好現在有數位照相機，人們可拍出非常多的照片去選擇，這才使抽象水影拍照變成可能。

書中的「快樂世界」攝影照。 圖／許召彥提供

可是要拍攝抽象水影照片並不容易，要在波動大的水面才能拍到，才能構成各種各樣的形象，許昭彥說：「所以我常要到大河與湖邊拍，但波動大的水面不容易拍出好照片，即使用高速拍攝也還是相當困難，所以當我每拍出一個好的畫面時，都必需拍出很多張，才能從中選出一張，拍出一、二十張是常事，如果不是現在有數位攝影機，這是不可能的事。」

此外拍攝水影還有缺少光度與色彩的問題，但現在有電腦攝影軟體的發明（例如PhotoDirector），這些問題都可改進。而正因為有數位攝影與電腦攝影軟體，抽象水影的攝影也就變成有可能了，人們可看到攝影的新天地，這本攝影集就是要使大家看到在地面上看不到的美妙畫面。

事實上會讓許昭彥迷上攝影，源自六十多年前在台灣拍出的兩張照片，一張是「老樹與小童」，另一張則是水影方式呈現的「船工」， 也成為日後的攝影指南；這兩張照片都是以廣大天空作背景「船工」的天空是在水面，以天空作背景，就像是有一張空白的畫布，構圖容易，沒有雜景擾亂畫面。

書中的「大地」攝影照。 圖／許召彥提供

其中「老樹與小童」照片曾奪[台北攝影沙龍] 特獎，在美國康州一家著名美術館也以一張「迷宮 (Labyrinth)」照片得了最佳攝影獎，旅居美國長達61年的他更在康州一共舉行了26次個人攝影展。

許昭彥表示，長達六十多年的攝影活動，讓他享受到一生中唯一的藝術創作機會，也覺悟到是生涯僅有的真正才能，所以更加珍惜攝影帶來的快樂，並且會永遠記得當年拍出「老樹與小童」的喜悅，成為生命的寶藏。