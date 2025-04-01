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4月連假出國必敗！麥卡倫The Harmony Collection紫月橡木 桃機專賣店販售

聯合報／ 記者高婉珮

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

四月連續假期正值初春，不但是櫻花盛開的季節，也是春節後難得的喘息機會，許多人選擇出國旅遊放鬆身心，感受大自然的蓬勃生命力。麥卡倫每年限量發行、充分展現對大自然的尊重與頌揚的The Harmony Collection系列，也在此刻攜手享譽全球的太陽馬戲團（Cirque du Soleil）推出第四版，旗下發行兩款全新威士忌，分別是全球免稅通路專賣的「紫月橡木（Guardian Oak）」，以及國內市場限定的「太陽橡木（Vibrant Oak）」，雙雙成為麥卡倫200週年限定最終章酒款，值得珍藏。

麥卡倫The Harmony Collection第四版全球免稅通路專屬佳釀「紫月橡木」，即日起於桃園國際機場亞洲唯一麥卡倫旗艦專賣店販售。 圖／新加坡愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫The Harmony Collection第四版全球免稅通路專屬佳釀「紫月橡木」，即日起於桃園國際機場亞洲唯一麥卡倫旗艦專賣店販售。 圖／新加坡愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫The Harmony Collection系列第四版「紫月橡木」，即日起於桃園國際機場亞洲唯一麥卡倫旗艦專賣店限量販售，包裝盒上烙印的「麥卡倫200週年」與「太陽馬戲團」LOGO，更彰顯出其獨一無二的限定聯名酒款身份，極具收藏價值。

「紫月橡木」外盒設計以精美插畫，繪製出歐洲橡木枝葉交織的優美意象。 圖／新加坡愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「紫月橡木」外盒設計以精美插畫，繪製出歐洲橡木枝葉交織的優美意象。 圖／新加坡愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

The Harmony Collection第四版的誕生，具體展現出麥卡倫與橡木之間悠久且緊密的連結，並突顯橡木對於麥卡倫威士忌色澤與風味的關鍵影響。釀酒師Diane Stuart表示：「橡木對於麥卡倫威士忌酒液的色澤與風味，扮演著至關重要的角色。」麥卡倫卓越的雪莉橡木桶，造就其絕佳的品質、獨特的香氣與風味；麥卡倫所使用的每個酒桶，皆以準確規格精心打造。

麥卡倫200週年限定最終章隆重呈獻「紫月橡木」，向麥卡倫的非凡傳承致敬。 圖／新加坡愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫200週年限定最終章隆重呈獻「紫月橡木」，向麥卡倫的非凡傳承致敬。 圖／新加坡愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

這次於全球免稅通路專賣的「紫月橡木」，正是熟成於初次填充與二次填充的歐洲雪莉橡木桶的酒款，洋溢椰棗、無花果乾與葡萄乾的濃郁果乾氣息，並融合橙皮、黑巧克力與淡雅肉豆蔻的溫潤辛香，入口後濃厚的薑糖漿甜味與瞬間綻放於舌尖的橙香在味蕾上交織，隨後引出糖漬椰棗、多汁的櫻桃與飽滿的葡萄乾甜美果韻，搭配醇厚橡木與甜美的香料氣息，充分展現歐洲橡木帶來的馥郁風味與豐富層次。

The Harmony Collection第四版靈感汲取自太陽馬戲團的「大地之心Spirit」，表演中生動描繪麥卡倫威士忌的起源、承襲百年的橡木桶工藝、蘇格蘭文化與高地風情。 圖／新加坡愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
The Harmony Collection第四版靈感汲取自太陽馬戲團的「大地之心Spirit」，表演中生動描繪麥卡倫威士忌的起源、承襲百年的橡木桶工藝、蘇格蘭文化與高地風情。 圖／新加坡愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在包裝設計方面，「紫月橡木」除延續The Harmony Collection系列對自然永續的承諾，將製作橡木桶過程中所產生的橡木碎片回收，作為包裝盒與瓶標的材料，完美融入永續理念；在視覺鋪陳上，則以精美插畫繪製出歐洲橡木枝葉交織的優美意象，並透過鮮明而優雅的紫色調，象徵威士忌經由雪莉酒潤桶之歐洲橡木桶中熟成的精髓。

「紫月橡木」酒體帶有濃郁的椰棗、香橙、厚實橡木、葡萄乾與烘焙香料，交織出奢華醇厚的品飲體驗。 圖／新加坡愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「紫月橡木」酒體帶有濃郁的椰棗、香橙、厚實橡木、葡萄乾與烘焙香料，交織出奢華醇厚的品飲體驗。 圖／新加坡愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫The Harmony Collection系列第四版「紫月橡木」，除絕美包裝設計十分吸睛外，在全球有限配額下，售完即絕版，錯過便難以再入手，可以說是所有愛好威士忌的國際旅人與藏家今年春季的必收之作。

麥卡倫The Harmony Collection系列第四版推出兩款全新威士忌，分別是全球免稅通路專屬的「紫月橡木」（右），與國內市場限定的「太陽橡木」。 圖／新加坡愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫The Harmony Collection系列第四版推出兩款全新威士忌，分別是全球免稅通路專屬的「紫月橡木」（右），與國內市場限定的「太陽橡木」。 圖／新加坡愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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