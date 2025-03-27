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30歲男小腿冒乾癬大啖「靈芝」 補過頭下半身竟全淪陷

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
靈芝示意圖。圖／聯合報系資料照
靈芝示意圖。圖／聯合報系資料照

別以為皮膚發炎是「免疫力不好」，任意使用補品補強免疫力恐適得其反。一位年僅30歲男子，日前腿部出現一小塊乾癬，後續接受西醫治療後，乾癬逐漸消退，但回診時醫師卻發現乾癬又布滿下半身，原來是患者在乾癬消退的過程中，開始吃靈芝，讓體內免疫功能過強，反而讓乾癬狀況更嚴重，她強調，很多皮膚症狀都是免疫力太強的反應，如果任意吃補品恐讓皮膚疾病會更為嚴重。

林口長庚醫院皮膚科副教授級主治醫師黃毓惠表示，常見因免疫失調引發的皮膚疾病，如異位性皮膚炎、蕁麻疹、乾癬、白斑、圓禿、落髮等，都是人體免疫系統失調所引起的皮膚疾病，在台灣以異位性皮膚炎最為常見。台灣人對於疾病的直覺反應，多會認為是「免疫力」不好所致，所以當出現皮膚疾病時，也會認為是免疫力不好，常常會吃一些補品來強身，但這樣的觀念常會讓皮膚疾病更加惡化。

最常見強化免疫力的補品像是人參、靈芝等，黃毓惠說，她曾遇過一位患者，是一位30多歲男性，一開始僅在腿部出現一小塊的乾癬，雖然馬上接受西醫治療，但是下次回診時，乾癬從一小塊變成一大片，布滿他的下半身，原因就是因為他家人建議他可以吃靈芝補一下，使免疫失調現象更為嚴峻，症狀也更加嚴重。

另一位案例則是一位50多歲的男性，同樣也是乾癬患者，他接受治療後，症狀一直沒有好轉，後來一問之下，才知道為了讓病快點好，花了四萬多元買了牛樟芝，每天喝牛樟芝水養生，此舉抵銷他正在服用的抑制免疫力藥物療效。

黃毓惠表示，正常免疫功能會對抗外來病菌，有時免疫系統可能因為生活習慣等因素出現失調反應，當抵禦外來病菌時過度反應，通常免疫反應過強時會反應到皮膚上，導致皮膚發炎、紅癢，以近年很夯的免疫療法為例，部分癌症患者接受過強的免疫療法時，也會出現皮膚問題，因此癌症免疫治療常會同皮膚科醫師診療。

黃毓惠表示，皮膚科醫師治療因為免疫反應過強所引起的皮膚疾病，會透過藥物抑制免疫功能，絕非強化免疫反應，治療期間與其吃補品，不如重新調整作息，規律睡眠、減少壓力，搭配西醫治療才有助於疾病控制。

林口長庚醫院皮膚科副教授級主治醫師黃毓惠（左）與林口長庚醫院皮膚科主治醫師陳冠伃（右）合著新書「當皮膚起內鬨：解開皮膚疾病奧秘」。記者陳雨鑫／攝影
林口長庚醫院皮膚科副教授級主治醫師黃毓惠（左）與林口長庚醫院皮膚科主治醫師陳冠伃（右）合著新書「當皮膚起內鬨：解開皮膚疾病奧秘」。記者陳雨鑫／攝影

異位性皮膚炎 皮膚科 醫師

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