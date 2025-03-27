膠囊內視鏡檢查奏功 台中榮總研究上國際期刊
1名16歲高中生因腹瀉及體重減輕，檢查顯示腸道嚴重發炎。另名21歲男子也因反覆發燒與右下腹疼痛，一度檢查罹患急性盲腸炎被建議手術，但經轉至台中榮總，由兒童肝膽胃腸科醫師黃彥筑安排接受膠囊內視鏡檢查，才發現兩人的小腸迴腸有多處深層潰瘍，最終診斷為克隆氏症，所幸經口服藥物與生物製劑治療後，成功改善病情。
黃彥筑說，藥丸大小的膠囊內視鏡，內建高解析度攝影鏡頭、LED光源與無線傳輸技術，患者吞服後隨消化道蠕動自動拍攝腸胃內部影像，即時傳輸至外部接收裝置。檢查結束，膠囊隨糞便自然排出，無需回收或額外處理，讓無法做傳統小腸鏡檢查及高麻醉風險者有更安全的選擇。不過有腸狹窄或腸阻塞的患者不適用，目前健保有條件給付。
兒童肝膽胃腸科主任吳孟哲說，該院為全國擁有最多兒童膠囊內視鏡臨床經驗的醫學中心，目前已進行超過300例兒童檢查，日前針對其中136例兒童臨床個案分析，有41%患者因懷疑發炎性腸道疾病或進行追蹤評估，另有35%因慢性反覆性腹痛、21%因不明消化道出血而接受兒童膠囊內視鏡檢查。
值得關注的是，受檢者中有26.5%診斷出新疾病原因，並有44.9%的患者在檢查後調整治療方案，加速疾病早期治療，研究成果已發表「Journal of the Formosan Medical Association」期刊。
黃彥筑說，隨著飲食西化與生活型態改變，發炎性腸道疾病（包括克隆氏症與潰瘍性大腸炎）的發生率逐年上升，每10萬人中分別有8.3與19.6人新診斷出克隆氏症與潰瘍性大腸炎，且發病年齡層有年輕化趨勢。然而，由於兒童的腸胃道較脆弱，傳統小腸鏡檢查侵入性強、難執行，以致要診斷兒童發炎性腸道疾病更加困難。運用膠囊內視鏡技術，快速且精準診斷疾病，早期治療。
他說，若家中孩童出現長期腹痛、腹瀉、體重減輕、貧血等症狀，應及早就醫評估。透過膠囊內視鏡，醫師能夠更精準掌握腸胃健康狀況，進行及時診斷與治療。這項創新科技不僅提升了診斷效率，也讓患者能夠在更舒適的環境下接受檢查，家屬更能安心應對腸胃疾病，及早治療，邁向更健康的未來。
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