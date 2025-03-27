貨車升降門如「行動斷頭台」 藍委籲規範警示燈及車尾旗

路邊卸貨貨車常成機車騎士安全隱憂，曾有不少案例是機車撞上而不幸身亡，甚至是「斷頭」慘況。國民黨立委羅廷瑋、林沛祥今日共同開記者會，呼籲政府規範貨車升降尾門應安裝警示燈及車尾旗，兩者缺一不可，且最遲應於民國115年6月1日前全數納管，提升用路環境。

不少物流運輸貨車會臨停路邊卸貨，此時升降尾門就潛藏安全隱憂，甚至對機車族來說，若不慎恐成「行動斷頭台」，引發各族群用路人擔憂。羅廷瑋、林沛祥認為，目前貨車升降尾門安全規範不足，才致意外頻傳，兩人今開記者會呼籲，政府應有相應配套措施。

羅廷瑋指出，升降尾門被網友稱為「行動斷頭台」，因為撞上去可能導致輕則皮肉傷，重則因頸部受創而身亡；今年小年夜，新竹市發生一對夫妻騎機車撞上物流車尾門不幸身亡的事件，凸顯出升降尾門對道路安全的威脅。

羅廷瑋表示，現階段台灣對於貨車升降尾門的安全措施缺乏完整的法規和執行規範，交通部雖委託車安中心召開會議討論相關安全措施，建議在貨車上安裝警示燈和車尾旗，但是最新一次的會議議程卻只剩討論警示燈，去除車尾旗，引發了各界對於安全措施的質疑。

林沛祥也說，車輛燈光標誌檢驗規定是有必要修改的，針對升降尾門安全警示，包括警示燈及車尾旗，兩者缺一不可，並建議配置有升降尾門車輛，最遲應於民國115年6月1日前全數納管，以提升國內整體用路環境安全，安全應為最高水準，希望政府不要只做半套。

羅廷瑋、林沛祥也呼籲，交通部在研議法規時，應參考先進國家的法規，盡速訂出標準，確保產品有經過防水、防塵、耐重壓、亮度測試等合格標準測驗，並建議所有車輛應在115年6月1日前納入安全裝置，提升國內整體用路環境安全。大型車車尾的反光警示裝置，雖然相關法規已於民國100年、106年訂定，但至今執行狀況仍有待改善；唯有「車輛端」、「行人端」、「道路端」三端齊下，才能有效改善用路環境。