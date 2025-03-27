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嚴防兒虐 衛福部：兒托專法子法擬採保母違規記點制

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部社家署副署長張美美說，兒童托育服務法草案第三條明訂，居家托育服務中心定位，應不只是行政助手，而是「部分公權力」角色，協助地方政府執行公權力，未來可將計點制納入該條文的子法討論。記者林琮恩／攝影
衛福部社家署副署長張美美說，兒童托育服務法草案第三條明訂，居家托育服務中心定位，應不只是行政助手，而是「部分公權力」角色，協助地方政府執行公權力，未來可將計點制納入該條文的子法討論。記者林琮恩／攝影

0至2歲托育目前由兒童及少年權益保障法規範，衛福部研擬將托育政策獨立成為「兒童托育服務法」，現已送至行政院，由政務委員陳時中檢視。衛福部次長呂建德說，該草案經政院核定後，預計本會期就能送至立法院審查。立委林月琴等人今天舉辦兒童托育服務法草案公聽會，立委建議，為杜絕托育不當事件發生，應將不預約訪視、違規停止托育，明定入法。

立委張雅琳表示，兒童托育服務法應明訂「不預約訪視機制」，強化訪視人員執行公權力，針對托育人員發生重大違規事件時，應賦予主管機關立即停止托育服務法源依據；另，托育收費調整，也應訂出明確調整時程，反映物價變動，鼓勵保母投入行業，偏遠地區因托育場地取得困難，建議開放0至6歲混齡托育空間。

彭婉如基金會居家托育部專員張承宇表示，基金會承接全台7家居托中心服務，訪視員訪視過程中，經常感到無力，原因是保母頻繁累犯，只要不犯大錯，仍可繼續從業，有人嚴重超收，有人讓孩子趴睡，這些行為只要限期改善，就船過水無痕，彷彿不定時炸彈，呼籲兒托專法應採記點制，累計到一定程度，就要吊銷其執照，才能確保孩子安全收托。

衛福部社家署副署長張美美說，兒托專法共有6章、77條，將訂定17部子法，衛福部已邀集行政法專家討論，並在兒童托育服務法草案第三條明訂，居家托育服務中心定位，應不只是行政助手，而是「部分公權力」角色，協助地方政府執行公權力，未來可將計點制納入該條文的子法討論。

林月琴表示，相關子法訂定時，衛福部應邀集公民組織討論，社會因剴剴案關注兒虐議題，兒托專法討論時，若受害者家長代表愈來愈多，表示政府沒有保護好孩子，政府應聆聽公民團體意見，針對托嬰中心、保母及家長對草案的建議，應一併解決，在引導孩子送托的同時，應該要做好保護措施。

托嬰 衛福部

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