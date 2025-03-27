恐威脅性命…肺炎鏈球菌「全年都有」 6類對象建議打疫苗

全年流行的肺炎鏈球菌，一旦感染不僅威脅性命，也會對身體各器官帶來長期的負面影響。衛福部今年3月10日起，除5歲以下、65歲以上對象外，也擴大納入19至64歲的高風險對象，如脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者，免疫療法等藥物治療或放射治療者及器官移植者等6類族群。

林口長庚紀念醫院副院長、台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵表示，肺炎鏈球菌全年都會流行，但通常流感疫情高時，肺炎鏈球菌感染症案例也會較多，多數患者肺部X光影像要2至4個月才會恢復正常，相關症狀可維持6至18個月。

肺炎鏈球菌平時潛伏在鼻腔中，邱政洵說，當病毒感染後，免疫力下降，呼吸道上皮細胞受損，使肺炎鏈球菌更容易附著、入侵，經由呼吸道或血液侵襲器官，嚴重時可引發肺炎、腦膜炎、敗血症，稱為侵襲性肺炎鏈球菌疾病感染症（IPD）。

台大醫院小兒部感染科主任呂俊毅指出，美國一項大型研究指出，流感合併細菌感染，較單純感染流感的死亡風險多3倍；慢性疾病及免疫低下者，因免疫力較差，也是肺炎高風險族群，19至64歲的慢性病患者罹患侵襲性肺炎鏈球菌感染症的風險，可高達一般人的數倍，其中糖尿病患者增加4倍、器官移植4.2倍、心臟衰竭5倍、慢性肝病7倍、慢性肺病10倍、慢性腎臟病更高達21倍。

另外，正在接受治療的血液腫瘤患者，罹患侵襲性肺炎鏈球菌感染症風險是一般民眾的50倍，呂俊毅表示，癌症患者因多種因素而導致免疫系統受損，包括慢性炎症、造血系統成分功能受損和/或減少，以及影響免疫功能的治療。

為降低19至64歲IPD高風險對象，因感染肺炎鏈球菌導致嚴重的併發症或死亡風險，衛福部疾管署已自3月10日起，提供5類對象接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者，免疫療法等藥物治療或放射治療者及器官移植者。

19-64歲IPD高風險對象接種原則如下：