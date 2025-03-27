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走路太慢是肌少症警訊？ 醫：定期量「六力」防失能

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師建議，多利用國健署「長者量六力」服務進行自我檢測掌握自身狀況。本報資料照片
醫師建議，多利用國健署「長者量六力」服務進行自我檢測掌握自身狀況。本報資料照片

家中長輩走路速度放慢，甚至無法走久、有一種站不起來的無力感，小心是肌少症；如果狀況持續惡化可能造成失能、臥床等，生活品質下降。亞東醫院家庭醫學部主任陳志道表示，肌少症是老年失能的兇手，日常應補充足夠蛋白質、規律運動維持肌肉量，防止肌肉、骨質漸漸流失。

依據內政部統計，至114年2月底為止，全國65歲以上長輩達450萬人（19.35%），即將邁入65歲以上人口佔比超過20%的超高齡社會。為預防及延緩長者失能，國健署自110年起，參照世界衛生組織提出的長者整合式照護評估（ICOPE），提供65歲以上長者每年1次功能評估，可作為健康促進的指標。

台灣邁向超高齡社會，隨著年齡增長、身體老化，慢性疾病開始找上門。衛福部統計，65歲上長者近九成至少有1種慢性疾病、五成有3種以上慢性疾病。陳志道指出，除了慢性疾病之外，中老年人也會出現視力、聽力、肌力及憂鬱心理等問題，應定期評估健康指標，及早發現可能導致失能的風險因子

陳志道強調，政府推出整合照護門診，讓醫療資源可以更加有效利用，民眾可在回診時，一起評估測試肌力，只要有任何問題，由醫師進行衛教、指導生活照護。以肌少症為例，只要走路速度變慢、位移困難、無法輕鬆上下10階樓梯以及握力變差等，應立即就醫尋求醫療協助。

陳志道建議，65歲以上長者，多運用國健署「長者量六力」進行自我檢測掌握自身狀況，並善用每年一次的老人健康檢查服務，包括血糖相關檢驗數值、骨密度測試、肌肉量、其他與代謝健康相關的指標。肌少症可能與認知功能下降及失智症風險增加有關，可透過健康管理來減少疾病的風險。

感染疾病也可能掉肌肉！陳志道提醒，凡符合公費疫苗條件，儘速接種及早獲得保護力，免於疾病的威脅。

國健署 失智症 老年人

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