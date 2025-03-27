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衝刺國旅 觀光署百大亮點行程享3折優惠

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
為衝刺今年國旅2億人次目標，觀光署推出「台灣觀光100亮點」主題式旅遊。聯合報系資料照／記者潘欣中攝影
為衝刺今年國旅2億人次目標，觀光署推出「台灣觀光100亮點」主題式旅遊。聯合報系資料照／記者潘欣中攝影

為衝刺今年國旅2億人次目標，觀光署推出「台灣觀光100亮點」主題式旅遊，並攜手創作歌手黃小玫合作《一起去旅行》音樂影片，27日在交通部舉辦發表會。發表會上也公布苗栗縣與連江縣為4月亮點主打星，觀光署在當月也聚焦宣傳主打星縣市，搭配主打月每季推出台灣觀巴加碼優惠，除原有兩人同行一人免費外，4-6月參加苗栗、連江、台中、南投、澎湖地區之行程，更可享3折優惠。

《一起去旅行》宣傳影片在交通部觀光署長周永暉、連江縣長王忠銘、苗栗縣副縣長邱俐俐、22縣市觀光局處、13個國家風景區管理處代表的見證下首映。黃小玫表示，創作理念是希望能透過影片中，新婚情侶、朋友閨密、孝親母女、樂活父子四組演員間感動溫馨的日常相處，融入百大亮點旅程，創造許多美好回憶，鼓勵大家及時帶著身邊最親愛的人一起旅行。

周永暉表示，透過影片中「台灣觀光100亮點」的美麗場景，讓大家重新發現台灣之美，邀請民眾帶著身邊最親愛的人走訪彼此喜歡的景點，期能帶動蜜月旅行、青春輕旅、銀髮樂齡、親子共遊共學之國旅熱潮。觀光署自2024年11月起帶領各縣市推動「台灣觀光100亮點」，透過「環島月月Party」每月輪流由各縣市擔任主打星，4月份由苗栗縣與連江縣接棒，共同推出亮點主題活動與好康優惠。觀光署在當月也聚焦宣傳主打星縣市，搭配主打月每季推出台灣觀巴加碼優惠，除原有兩人同行一人免費外，遊客於今年第2季（4-6月）參加苗栗、連江、台中、南投、澎湖地區之行程，更可享3折優惠，百大亮點可說是月月有活動、處處都精彩。

王忠銘推薦遊客4月份參加「馬祖藍調時光」系列活動，包括「收服鷗霸踩點」、「坤坵許願沙灘圓夢」、「春遊馬祖消費集章送好禮」等精彩主題，4月份更加碼跳島大坵抽超Q鹿角造型髮箍，結合藍眼淚特色自然景觀，完美串聯北竿大坵島、馬祖地質公園、莒光坤坵沙灘3處亮點。

邱俐俐指出，苗栗是台灣賞桐花的熱門地點，結合浪漫四月雪季節特色，推出「苗栗精彩耀眼」活動，力推苑港漁港、鯉魚潭水庫、明德水庫、雪見遊憩區、觀霧遊憩區與舊山線鐵道等6大亮點，搭配5條精選遊程，並推薦23條豐富的賞桐路線，也配合觀光署電子集章抽獎提供加碼抽Dyson 吸塵器等多項好禮。

觀光 馬祖

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