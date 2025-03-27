影／鴻禧太平高爾夫球場擴建環評 環團反對籲直接退案

生日蛋糕不一定要甜的！近日有一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一段爆笑又溫馨的故事，成功掀起網友熱烈討論。他的女友即將生日，但因為最近開始戒糖，甚至放話「不要甜的蛋糕拜託」，讓這位男友陷入了深思。最終，他靈機一動，想到最近《難哄》蛋糕大爆紅，於是自製了一款「肉鬆皮蛋豆腐蛋糕」，不僅成功哄女友開心，還引發網友們的創意熱潮。

2025-03-27 11:04