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影／鴻禧太平高爾夫球場擴建環評 環團反對籲直接退案

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
針對台中鴻禧太平高爾夫球場擴建案，環境部下午進行第三次替代方案初審會，環保團體下午前往環境部抗議，反對這種力圖死灰復燃的殭屍環評一再送件。記者曾學仁／攝影
針對台中鴻禧太平高爾夫球場擴建案，環境部下午進行第三次替代方案初審會，環保團體下午前往環境部抗議，反對這種力圖死灰復燃的殭屍環評一再送件。記者曾學仁／攝影

針對台中鴻禧太平高爾夫球場擴建案，環境部下午進行第三次替代方案初審會，環保團體下午前往環境部抗議，反對這種力圖死灰復燃的殭屍環評一再送件。

位於台中的鴻禧太平高爾夫球場擴建案（變更面積，從9洞增為18洞），早在2019年環評大會即決議「 不予開發 」，成為台灣首例因對保育類野生動物有重大負面影響而被否決的開發案，開發單位不服處分而提起行政訴訟，經過多年爭訟，2023年最高行政法院駁回上訴，全案定讞，但開發單位卻仍不斷提出各種替代方案，企圖再度復活回到環評審查程序。

環境部下午進行第三次替代方案初審會，多個環保團體會前在環境部前召開記者會，反對這種力圖死灰復燃的殭屍環評一再送件。

保育類野生動物 環境部 環評 高爾夫

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