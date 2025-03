粉絲有福了！星宇Snoopy主題航班 5月28日起全航線啟航

星宇航空(2646)27日正式宣布,延續去年廣受好評的Snoopy主題航班,將於5月28日至12月31日隆重推出全新系列,此次將會是全航線都會主題機,除了洛杉磯以及即將開航安大略航線在回程時會是道奇隊主題航班;此外,9月起,星宇航空為小朋友們準備了Snoopy造型收心禮包,12歲以下都可領取,限量3萬份。

Snoopy今年適逢75歲生日,星宇航空再度與其攜手合作,並擴大主題航班航線,由全亞洲拓展至全球航線(除洛杉磯、安大略出發航班外),聯名主題也直接推升至最高點,從去年的「天際飛行」,突破大氣層延伸至「星際之旅」,以「Snoopy is Shooting for the Stars」為理念,為喜愛幻想的Snoopy,設下更高更遠的目標及夢想,戴上太空人頭盔、躍入星河,帶領粉絲一同勇敢追夢。

星宇航空表示,2024年首次推出Snoopy主題航班,一推出即引發各界轟動,穿著星宇航空制服的漫畫角色出現在各式機上備品中,可愛模樣造成熱烈迴響,為期五個月的限定航班,不僅在台灣引發熱潮,更吸引了大批海外旅客慕名搭乘。為回應所有旅客的熱情敲碗,今年Snoopy主題航班將再次啟航,有別於去年的航空繽紛元素,此次以宇宙藍及星光金為主要色調,共10多項備品換新設計,可愛風格結合探險精神,登機證更有四個款式等著大家搜集,自旅客報到起即踏入花生漫畫世界,與Snoopy一起展開星際旅程。今年度主題航班航線更多、更廣,活動期程更長達7個月,從暑假前一路到2025年底,期望陪伴更多旅客體驗Snoopy的經典魅力。

此外,星宇航空9月起,為小朋友們準備了Snoopy造型收心禮包,12歲以下兒童凡搭乘台灣出發航班即可獲得,限量三萬份發完為止。毛茸茸的Snoopy角色造型內含望遠鏡、毛巾及卡牌益智遊戲,讓小朋友搭機不無聊,外袋還能做為日常小包。