快訊

可口可樂緊急召回英國多款飲料！1成分含量過高恐釀腎衰竭

仍否認惡行…高雄連環分屍魔張介宗「延押2個月」可看報看電視

柯文哲遞狀了！有血尿、晚上被痛醒恐「腎損傷」 向法官聲請具保停押

粉絲有福了！星宇Snoopy主題航班 5月28日起全航線啟航

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
今年Snoopy主題航班將再次啟航，有別於去年的航空繽紛元素，此次以宇宙藍及星光金為主要色調，共10多項備品換新設計。余弦妙攝
今年Snoopy主題航班將再次啟航，有別於去年的航空繽紛元素，此次以宇宙藍及星光金為主要色調，共10多項備品換新設計。余弦妙攝

星宇航空（2646）27日正式宣布，延續去年廣受好評的Snoopy主題航班，將於5月28日至12月31日隆重推出全新系列，此次將會是全航線都會主題機，除了洛杉磯以及即將開航安大略航線在回程時會是道奇隊主題航班；此外，9月起，星宇航空為小朋友們準備了Snoopy造型收心禮包，12歲以下都可領取，限量3萬份。

Snoopy今年適逢75歲生日，星宇航空再度與其攜手合作，並擴大主題航班航線，由全亞洲拓展至全球航線（除洛杉磯、安大略出發航班外），聯名主題也直接推升至最高點，從去年的「天際飛行」，突破大氣層延伸至「星際之旅」，以「Snoopy is Shooting for the Stars」為理念，為喜愛幻想的Snoopy，設下更高更遠的目標及夢想，戴上太空人頭盔、躍入星河，帶領粉絲一同勇敢追夢。

星宇航空表示，2024年首次推出Snoopy主題航班，一推出即引發各界轟動，穿著星宇航空制服的漫畫角色出現在各式機上備品中，可愛模樣造成熱烈迴響，為期五個月的限定航班，不僅在台灣引發熱潮，更吸引了大批海外旅客慕名搭乘。為回應所有旅客的熱情敲碗，今年Snoopy主題航班將再次啟航，有別於去年的航空繽紛元素，此次以宇宙藍及星光金為主要色調，共10多項備品換新設計，可愛風格結合探險精神，登機證更有四個款式等著大家搜集，自旅客報到起即踏入花生漫畫世界，與Snoopy一起展開星際旅程。今年度主題航班航線更多、更廣，活動期程更長達7個月，從暑假前一路到2025年底，期望陪伴更多旅客體驗Snoopy的經典魅力。

此外，星宇航空9月起，為小朋友們準備了Snoopy造型收心禮包，12歲以下兒童凡搭乘台灣出發航班即可獲得，限量三萬份發完為止。毛茸茸的Snoopy角色造型內含望遠鏡、毛巾及卡牌益智遊戲，讓小朋友搭機不無聊，外袋還能做為日常小包。

全系列新款Snoopy機上主題備品將自即日起至5月11日於中和環球購物中心Snoopy快閃店搶先展出，邀請粉絲先睹為快，在全台各個環球購物中心也能發現穿著星宇航空制服的Snoopy角色。此外，旅客搶購收藏的星宇航空與Snoopy聯名商品，將自5月起不定期陸續亮相推出，包括機上免稅品、星宇小舖，以及7-11和Snoopy快閃店。

星宇航空再度與Snoopy合作，5月28日至12月31日隆重推出全新系列。余弦妙攝
星宇航空再度與Snoopy合作，5月28日至12月31日隆重推出全新系列。余弦妙攝

星宇航空 航線

延伸閱讀

Snoopy適逢75周年 星宇再推全新主題、擴大航班航線

史努比回來了！星宇航全新星際漫遊主題航班 5月28日正式啟航

Global Mall美好購物節 聯手SNOOPY、星宇航空可愛助攻

星宇攜手Gogoro推聯名旗艦車款 全台首批限量200組

相關新聞

台灣杉「大安溪倚天劍」84.1公尺 坐穩東亞第一高樹

農業部林業試驗所、成功大學共組的「找樹的人」團隊，利用空載光達技術致力尋找台灣65公尺以上的最高巨木，2023年1月在大...

墾丁台灣祭住宿「895元漲到7980元」 觀光署長籲業者自律、非法就取締

一年一度的獨立音樂盛事「台灣祭」，將於4月3日至4月5日墾丁登場，預計將有上百萬旅次朝聖，卻也出現非法旅宿業者趁機哄抬房...

台灣人遊日3陋習敗壞形象？日本作家不認同：其實當地人也差不多

近年來，台灣旅客愛上日本旅行，從京都的古韻、東京的繁華到大阪的美食，無一不吸引著台灣人前往。然而，近日卻有旅居日本多年的台灣網友在論壇上抱怨，部分台灣遊客的行為舉止正逐漸引發當地居民反感，甚至直呼：「別再拉低台灣形象了！」

女友慶生拒甜食…他改做「鹹版難哄蛋糕」 壽星大悅：更好吃

生日蛋糕不一定要甜的！近日有一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一段爆笑又溫馨的故事，成功掀起網友熱烈討論。他的女友即將生日，但因為最近開始戒糖，甚至放話「不要甜的蛋糕拜託」，讓這位男友陷入了深思。最終，他靈機一動，想到最近《難哄》蛋糕大爆紅，於是自製了一款「肉鬆皮蛋豆腐蛋糕」，不僅成功哄女友開心，還引發網友們的創意熱潮。

熱爆！ 台東焚風發生 太麻里飆37.1度高溫

西南風沉降影響，台東縣有焚風發生的機率，根據中央氣象署觀測資料，台東縣太麻里測站下午1時37分出現37.1度高溫，屏東縣...

一圖秒懂兒童清明四天連假如何給薪 這2天出勤工資加倍

兒童及清明連假將到，台南市勞工局提醒，依勞動基準法規定，兒童節及清明節為俗稱之國定假日，雇主應依法給假並給薪，如徵得勞工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。