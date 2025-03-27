我國護照便利性大勝大陸 林佳龍：努力讓國人全球走透透

外交部長林佳龍27日於臉書發文表示，「台灣護照越來越好用！」，並指出台灣護照在「亨利護照指數」再進步一名。林佳龍指出相較於台灣免簽證即可前往139個國家，中國大陸的護照僅能免簽前往80個國家。林佳龍也承諾，未來外交部會持續提升台灣護照在國際的便利性，讓國人可以一本護照全球「走透透」。

亨利護照指數是根據國際航空運輸協會數據，計算一本護照能免簽證前往多少個國家，並據此確定世界上「最強」的護照。林佳龍指出，根據最新公布的亨利護照指數，在全球榜單中，台灣護照獲得第34名的成績，林佳龍也興奮地表示「比起去年又再進步一名」。

林佳龍表示，依據該指數標準，持有台灣護照無需簽證就可以前往139個國家；相反的，中國大陸的護照只名列60名，僅能免簽前往80個國家。

林佳龍認為，近年來台灣的國際地位越來越重要，而國人在海外觀光旅遊，也展現極高的國民素質，讓越來越多國家歡迎台灣人到訪，進而提供免簽證、落地簽證或電子簽證的便利措施，林佳龍也以泰國舉例，提到去年泰國就給予台灣護照免簽優惠。

林佳龍也說，美國、韓國、澳洲、義大利、德國、新加坡及馬來西亞等國家提供自動通關服務，讓國人可以有更多時間體驗異國文化的美好。

「台灣要繼續擁抱世界！」林佳龍並強調，外交部會持續努力與各國洽談免簽措施，並爭取更多國家基於互惠開放國人使用自動通關（e-Gate），持續提升台灣護照在國際的便利性，讓國人可以一本護照全球「走透透」。