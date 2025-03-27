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批鴻禧太平高爾夫球場擴建案死灰復燃 環團籲直接退案

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環保團體痛批，2019年本案即遭環評大會決議不應開發 ，開發單位卻不斷提出各種替代方案，呼籲環委無需繼續審查，應直接退件處理。記者李柏澔／攝影
環保團體痛批，2019年本案即遭環評大會決議不應開發 ，開發單位卻不斷提出各種替代方案，呼籲環委無需繼續審查，應直接退件處理。記者李柏澔／攝影

位於台中的鴻禧太平高爾夫球場擴建為18洞的環評案，環境部今天進行第3次替代方案初審會。環保團體痛批，2019年即遭環評大會決議不應開發 ，開發單位不斷提出各種替代方案，企圖再度復活突圍，抨擊這種力圖死灰復燃而一再送件的殭屍開發案，也由於業者的替代方案跟原審查認定不應開發理由有所牴觸，呼籲環委無需繼續審查，應直接退件處理。

多個環保團體在環評審查前召開記者會公開反對本案，台灣石虎保育協會棲地保育專員陳祺忠表示，比對這次的替代方案與上次的替代方案的土地使用規畫圖，在球洞和設施規畫上幾乎相同，難道今天只要做微調就能算做替代方案？開發單位調查不到石虎，宣稱開發場址已非石虎重要棲地，可能狀況有二，一是開發單位刻意找非專業團隊避免拍到石虎；二是開發單位做了什麼讓石虎不再出現，但不管是哪一種狀況都是違法行為，各主管機關難道不用先調查懲處？

監督施政聯盟執行長許心欣指出，本案在2019年認定不應開發，依「環評法」第14條，替代方案如就原地點重新規畫時，不得與主管機關原審查認定不應開發的理由牴觸，結果開發單位仍選擇在原地點，而所謂的替代方案只是略為調整，還稱8個月全數相機皆未記錄石虎，沒拍到石虎是業者調查出問題，還是棲地已遭人為擾動破壞？環境部應檢討環評機制，阻止此類開發案用替代方案的名義持續闖關。

台灣生態學會理事暨監督施政聯盟國土保育組組長楊國楨批評，鴻禧高爾夫球球場罔顧開發基地林相完整、生態豐富的事實現況，竟打算移植589株10公分以上徑木到原9洞等範圍，摧毀既有的林相與生態，也破壞了原本連結成完整的生態運行。

台灣蠻野心足生態協會研究員洪碩辰表示，如果環境審查真的有專業判斷的話，這樣借屍還魂的開發案，仍然會因同樣的理由否決，因為地點完全一樣，問題完全一樣，這樣的開發案在環境內部審查時，就應該要因為內容根本沒變而直接退回，居然還會放行到召開初審會議的階段，對環境部相當失望。

環境法律人協會秘書長郭鴻儀律師嚴正斥責，開發單位以調整人造林以及綠地澆灌等方式聲稱是替代方案，一旦開發成高爾夫球場，對於當地整體生態系將嚴重減少生物活動和繁衍的生存空間，呼籲環評委員應認定本案不予開發。

環境部 環評 石虎

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