快訊

陳佩琪盼柯文哲外出就醫 北所曝「曾就醫且恢復良好」

扯！台東速限70他飆到171公里…下場曝光 民眾諷：南迴最速男GG

金賽綸親送求救信給金秀賢卻撲空 「希望有天笑著相見」全文曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

新北消保官抽查12件兒童捏捏樂玩具 2件包裝袋疑太薄有安全疑慮

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市消保官於網路購物平台等通路，隨機購買共12件捏捏樂玩具商品檢測，部分不合格。圖／新北巿消保官提供
新北市消保官於網路購物平台等通路，隨機購買共12件捏捏樂玩具商品檢測，部分不合格。圖／新北巿消保官提供

兒童節即將來到，新北市消保官於網路購物平台等通路，隨機購買共12件捏捏樂玩具商品檢測，其中有2件的玩具包裝袋薄膜疑似太薄，恐造成兒童有窒息疑慮，1件雖標有商品檢驗標識，卻未完成報驗，全案已移由經濟部標準檢驗局查處，不符合產品皆已於販售通路下架。

消保官表示，調查結果中，2件商品不符合國家標準CNS4797-3物性安全要求，包含「巨無霸貓爪捏捏」、「瞇眼摩埃捏捏樂」，該玩具包裝袋薄膜厚度單點小於0.032mm，且平均厚度小於0.038mm，有導致兒童窒息的疑慮，皆已通知業者限期回收或改正。

另外，「鳳梨鴨捏捏樂」、「卡皮巴拉捏捏樂」、「綠頭魚捏捏樂」等3件玩具無商品檢驗標識，來自中國大陸製的「爆眼捏捏樂」雖然有商品檢驗標示，卻沒有完成報驗，違規情形嚴重，除商品標示欠缺外，更沒有商品檢驗合格證明，有安全性問題，全案已移由標檢局依商品檢驗法繼續查處。

消保官指出，未貼附「商品檢驗標識」部分，如經查證逃避檢驗屬實，將依「商品檢驗法」第60條規定處以20萬元至200萬元。

此外，有6件捏捏樂玩具中文標示不符合，已由新北市經發局移請業者所在地縣市政府，依商品標示法命業者限期改正，屆期未改正者，可罰3萬元至30萬元，並得按次處罰。

消保官呼籲，廠商應落實商品品質安全及標示的正確性，以維護消費者權益及兒童安全，父母是孩子的守護天使，當父母的千萬不要貪小便宜，隨便從臉書或不知名賣場選購未經檢驗合格的捏捏樂玩具，可能造成孩子生命身體安全。

新北市消保官於網路購物平台等通路，隨機購買共12件捏捏樂玩具商品檢測，部分不合格。圖／新北巿消保官提供
新北市消保官於網路購物平台等通路，隨機購買共12件捏捏樂玩具商品檢測，部分不合格。圖／新北巿消保官提供
新北市消保官於網路購物平台等通路，隨機購買共12件捏捏樂玩具商品檢測，部分不合格。圖／新北巿消保官提供
新北市消保官於網路購物平台等通路，隨機購買共12件捏捏樂玩具商品檢測，部分不合格。圖／新北巿消保官提供
新北市消保官於網路購物平台等通路，隨機購買共12件捏捏樂玩具商品檢測。記者江婉儀／攝影
新北市消保官於網路購物平台等通路，隨機購買共12件捏捏樂玩具商品檢測。記者江婉儀／攝影
新北市消保官於網路購物平台等通路，隨機購買共12件捏捏樂玩具商品檢測，部分不合格。圖／新北巿消保官提供
新北市消保官於網路購物平台等通路，隨機購買共12件捏捏樂玩具商品檢測，部分不合格。圖／新北巿消保官提供

消保官 父母

延伸閱讀

新北消保官抽檢捏捏樂玩具 包裝標識2/3不合格

影／新北男情緒失控陽台裸身大吼 警入屋見桌上夾鏈袋立馬逮人

清明掃墓不再人擠人 新北線上祭祀年衝53萬人次

新北：詐騙氾濫 希望中央地方一起合作防詐

相關新聞

台灣杉「大安溪倚天劍」84.1公尺 坐穩東亞第一高樹

農業部林業試驗所、成功大學共組的「找樹的人」團隊，利用空載光達技術致力尋找台灣65公尺以上的最高巨木，2023年1月在大...

墾丁台灣祭住宿「895元漲到7980元」 觀光署長籲業者自律、非法就取締

一年一度的獨立音樂盛事「台灣祭」，將於4月3日至4月5日墾丁登場，預計將有上百萬旅次朝聖，卻也出現非法旅宿業者趁機哄抬房...

台灣人遊日3陋習敗壞形象？日本作家不認同：其實當地人也差不多

近年來，台灣旅客愛上日本旅行，從京都的古韻、東京的繁華到大阪的美食，無一不吸引著台灣人前往。然而，近日卻有旅居日本多年的台灣網友在論壇上抱怨，部分台灣遊客的行為舉止正逐漸引發當地居民反感，甚至直呼：「別再拉低台灣形象了！」

女友慶生拒甜食…他改做「鹹版難哄蛋糕」 壽星大悅：更好吃

生日蛋糕不一定要甜的！近日有一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一段爆笑又溫馨的故事，成功掀起網友熱烈討論。他的女友即將生日，但因為最近開始戒糖，甚至放話「不要甜的蛋糕拜託」，讓這位男友陷入了深思。最終，他靈機一動，想到最近《難哄》蛋糕大爆紅，於是自製了一款「肉鬆皮蛋豆腐蛋糕」，不僅成功哄女友開心，還引發網友們的創意熱潮。

熱爆！ 台東焚風發生 太麻里飆37.1度高溫

西南風沉降影響，台東縣有焚風發生的機率，根據中央氣象署觀測資料，台東縣太麻里測站下午1時37分出現37.1度高溫，屏東縣...

一圖秒懂兒童清明四天連假如何給薪 這2天出勤工資加倍

兒童及清明連假將到，台南市勞工局提醒，依勞動基準法規定，兒童節及清明節為俗稱之國定假日，雇主應依法給假並給薪，如徵得勞工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。