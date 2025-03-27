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新北消保官抽查12件兒童捏捏樂玩具 2件包裝袋疑太薄有安全疑慮
兒童節即將來到，新北市消保官於網路購物平台等通路，隨機購買共12件捏捏樂玩具商品檢測，其中有2件的玩具包裝袋薄膜疑似太薄，恐造成兒童有窒息疑慮，1件雖標有商品檢驗標識，卻未完成報驗，全案已移由經濟部標準檢驗局查處，不符合產品皆已於販售通路下架。
消保官表示，調查結果中，2件商品不符合國家標準CNS4797-3物性安全要求，包含「巨無霸貓爪捏捏」、「瞇眼摩埃捏捏樂」，該玩具包裝袋薄膜厚度單點小於0.032mm，且平均厚度小於0.038mm，有導致兒童窒息的疑慮，皆已通知業者限期回收或改正。
另外，「鳳梨鴨捏捏樂」、「卡皮巴拉捏捏樂」、「綠頭魚捏捏樂」等3件玩具無商品檢驗標識，來自中國大陸製的「爆眼捏捏樂」雖然有商品檢驗標示，卻沒有完成報驗，違規情形嚴重，除商品標示欠缺外，更沒有商品檢驗合格證明，有安全性問題，全案已移由標檢局依商品檢驗法繼續查處。
消保官指出，未貼附「商品檢驗標識」部分，如經查證逃避檢驗屬實，將依「商品檢驗法」第60條規定處以20萬元至200萬元。
此外，有6件捏捏樂玩具中文標示不符合，已由新北市經發局移請業者所在地縣市政府，依商品標示法命業者限期改正，屆期未改正者，可罰3萬元至30萬元，並得按次處罰。
消保官呼籲，廠商應落實商品品質安全及標示的正確性，以維護消費者權益及兒童安全，父母是孩子的守護天使，當父母的千萬不要貪小便宜，隨便從臉書或不知名賣場選購未經檢驗合格的捏捏樂玩具，可能造成孩子生命身體安全。
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