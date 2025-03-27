貨車升降尾門如「行動斷頭台」？立委籲納管、交通部將研議

國民黨立委羅廷瑋、林沛祥今日召開記者會，呼籲政府應要求升降尾門須同時安裝警示燈及車尾旗，並建議配置有升降尾門車輛，最遲應明年6月1日前全數納管。交通部表示，目前尚未納管升降尾門車輛，針對立委的建議，會與車安中心研議、討論。

貨運業者未裝卸貨物於車輛加裝升降尾門，但因安全規範不足導致意外頻傳，今年小年夜，新竹市一對夫妻騎機車撞上物流車尾門不幸身亡，網友形容升降尾門根本就是「行動斷頭台」。

林沛祥表示，台灣住商混合的生活方式，商家需頻繁進行貨物裝卸，加上網路購物及宅配服務的興起，更增加會區的貨物配送量，而這些車輛普遍配備升降尾門，卻也潛藏著安全隱憂。

羅廷瑋指出，台灣目前對於貨車升降尾門的安全措施缺乏完整的法規及執行規範，交通部先前雖委託車安中心召開會議討論相關安全措施，建議在貨車上安裝警示燈及車尾旗，但最新一次的會議議程卻只剩討論警示燈，去除車尾旗，安全應為最高水準，盼不要只做半套。

對此，交通部表示，貨車因搬運需求，為方便貨物裝卸會加裝升降尾門，而加裝有相關規定，使用上也有發文請相關貨運公會宣導注意使用安全，在降下尾門的過程也需注意路人及操作員工的安全，勞安跟交安都要顧及；加裝升降車尾門的車輛，在操作時需做警示設施，如放三角錐等，以提醒後方駕駛或行人。

交通部指出，先前與車安中心召開會議時，因車尾旗沒有發光功能，而警示燈會發亮；現今車輛法規也有相關規定，大型貨車後方都要貼反光識別材料，確保夜間後方車輛可看到，加裝升降尾門也須黏貼，但反光警示裝置需後方有光線照射才能反正，屬於較被動的警示，但警示燈會主動發出光源，相對來講，警示效果較佳。

交通部說，警示燈、車尾旗、反光警示裝置等效果不同，都有在討論，現在規定反光識別材料，未來希望更精進，以確保用路人的安全；針對立委建議升降車尾門車輛需同時安裝警示燈及車尾崎，且明年6月1日前需全數納管部分，交通部表示，上述意見均納入研議，後續再與車安中心討論。