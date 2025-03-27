快訊

陳佩琪盼柯文哲外出就醫 北所曝「曾就醫且恢復良好」

扯！台東速限70他飆到171公里…下場曝光 民眾諷：南迴最速男GG

金賽綸親送求救信給金秀賢卻撲空 「希望有天笑著相見」全文曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

貨車升降尾門如「行動斷頭台」？立委籲納管、交通部將研議

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
立委羅廷瑋、林沛祥呼籲政府應要求升降尾門須同時安裝警示燈及車尾旗，並建議配置有升降尾門車輛，最遲應明年6月1日前全數納管。交通部表示，目前尚未納管升降尾門車輛，針對立委的建議，會與車安中心研議、討論。聯合報系資料照
立委羅廷瑋、林沛祥呼籲政府應要求升降尾門須同時安裝警示燈及車尾旗，並建議配置有升降尾門車輛，最遲應明年6月1日前全數納管。交通部表示，目前尚未納管升降尾門車輛，針對立委的建議，會與車安中心研議、討論。聯合報系資料照

國民黨立委羅廷瑋林沛祥今日召開記者會，呼籲政府應要求升降尾門須同時安裝警示燈及車尾旗，並建議配置有升降尾門車輛，最遲應明年6月1日前全數納管。交通部表示，目前尚未納管升降尾門車輛，針對立委的建議，會與車安中心研議、討論。

貨運業者未裝卸貨物於車輛加裝升降尾門，但因安全規範不足導致意外頻傳，今年小年夜，新竹市一對夫妻騎機車撞上物流車尾門不幸身亡，網友形容升降尾門根本就是「行動斷頭台」。

林沛祥表示，台灣住商混合的生活方式，商家需頻繁進行貨物裝卸，加上網路購物及宅配服務的興起，更增加會區的貨物配送量，而這些車輛普遍配備升降尾門，卻也潛藏著安全隱憂。

羅廷瑋指出，台灣目前對於貨車升降尾門的安全措施缺乏完整的法規及執行規範，交通部先前雖委託車安中心召開會議討論相關安全措施，建議在貨車上安裝警示燈及車尾旗，但最新一次的會議議程卻只剩討論警示燈，去除車尾旗，安全應為最高水準，盼不要只做半套。

對此，交通部表示，貨車因搬運需求，為方便貨物裝卸會加裝升降尾門，而加裝有相關規定，使用上也有發文請相關貨運公會宣導注意使用安全，在降下尾門的過程也需注意路人及操作員工的安全，勞安跟交安都要顧及；加裝升降車尾門的車輛，在操作時需做警示設施，如放三角錐等，以提醒後方駕駛或行人。

交通部指出，先前與車安中心召開會議時，因車尾旗沒有發光功能，而警示燈會發亮；現今車輛法規也有相關規定，大型貨車後方都要貼反光識別材料，確保夜間後方車輛可看到，加裝升降尾門也須黏貼，但反光警示裝置需後方有光線照射才能反正，屬於較被動的警示，但警示燈會主動發出光源，相對來講，警示效果較佳。

交通部說，警示燈、車尾旗、反光警示裝置等效果不同，都有在討論，現在規定反光識別材料，未來希望更精進，以確保用路人的安全；針對立委建議升降車尾門車輛需同時安裝警示燈及車尾崎，且明年6月1日前需全數納管部分，交通部表示，上述意見均納入研議，後續再與車安中心討論。

交通部 林沛祥 羅廷瑋

延伸閱讀

影／貨車升降尾門釀意外 藍委呼籲交通部研議改善方案

基隆麥金路接國1交流道前塞車通勤苦 研議拓寬為3線道

GTI籲台加強間諜罪責罰 林沛祥：把張憲義引渡回台？

罷團控羅廷瑋施壓連署攤被撤 房東：不想介入政治鬥爭

相關新聞

台灣杉「大安溪倚天劍」84.1公尺 坐穩東亞第一高樹

農業部林業試驗所、成功大學共組的「找樹的人」團隊，利用空載光達技術致力尋找台灣65公尺以上的最高巨木，2023年1月在大...

墾丁台灣祭住宿「895元漲到7980元」 觀光署長籲業者自律、非法就取締

一年一度的獨立音樂盛事「台灣祭」，將於4月3日至4月5日墾丁登場，預計將有上百萬旅次朝聖，卻也出現非法旅宿業者趁機哄抬房...

台灣人遊日3陋習敗壞形象？日本作家不認同：其實當地人也差不多

近年來，台灣旅客愛上日本旅行，從京都的古韻、東京的繁華到大阪的美食，無一不吸引著台灣人前往。然而，近日卻有旅居日本多年的台灣網友在論壇上抱怨，部分台灣遊客的行為舉止正逐漸引發當地居民反感，甚至直呼：「別再拉低台灣形象了！」

女友慶生拒甜食…他改做「鹹版難哄蛋糕」 壽星大悅：更好吃

生日蛋糕不一定要甜的！近日有一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一段爆笑又溫馨的故事，成功掀起網友熱烈討論。他的女友即將生日，但因為最近開始戒糖，甚至放話「不要甜的蛋糕拜託」，讓這位男友陷入了深思。最終，他靈機一動，想到最近《難哄》蛋糕大爆紅，於是自製了一款「肉鬆皮蛋豆腐蛋糕」，不僅成功哄女友開心，還引發網友們的創意熱潮。

熱爆！ 台東焚風發生 太麻里飆37.1度高溫

西南風沉降影響，台東縣有焚風發生的機率，根據中央氣象署觀測資料，台東縣太麻里測站下午1時37分出現37.1度高溫，屏東縣...

一圖秒懂兒童清明四天連假如何給薪 這2天出勤工資加倍

兒童及清明連假將到，台南市勞工局提醒，依勞動基準法規定，兒童節及清明節為俗稱之國定假日，雇主應依法給假並給薪，如徵得勞工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。