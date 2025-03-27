侵襲性肺炎鏈球菌奪11命 6類高風險族群也可公費打疫苗
侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）今年已釀11例死亡，疾管署發言人曾淑慧指出，清明連假將至，民眾交通往來頻繁，呼吸道傳染病傳播風險，呼籲高風險對象儘速接種，疾管署在3月10日起開放19至64歲IPD高風險對象公費接種肺炎鏈球菌疫苗，公費提供1劑13價（PCV13）及23價疫苗（PPV23）接種。
今年截至3月25日，侵襲性肺炎鏈球菌感染症累計101例確定病例，其中11例死亡。曾淑慧指出，肺炎鏈球菌疫苗可以有效降低感染後併發如肺炎、敗血症、腦膜炎等風險，對中、重症保護力高達75%，符合資格民眾請儘速前往接種，減少疾病威脅，合約醫療院所等相關接種資訊可透過各地方衛生局網站查詢。
曾淑慧說，除了已列入公費接種的65歲以上民眾，19至64歲IPD高風險對象：
1、脾臟功能缺損
2、先天或後天免疫功能不全
3、人工耳植入
4、腦脊髓液滲漏
5、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者
6、器官移植者
依照過往接種史，接種順序為：
一、未曾接種過PCV13、PCV15及PPV23者：應先接種1劑PCV13，間隔至少8週再接種1劑PPV23。
二、曾接種過PCV13（或PCV15）者：間隔至少8周者可接種1劑PPV23。
三、曾經接種PPV23者：間隔至少1年者可接種1劑PCV13。
四、如已接種過PCV13（或PCV15）及PPV23疫苗者：已經完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種PCV13及PPV23疫苗。
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