侵襲性肺炎鏈球菌奪11命 6類高風險族群也可公費打疫苗

侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）今年已釀11例死亡，疾管署發言人曾淑慧指出，清明連假將至，民眾交通往來頻繁，呼吸道傳染病傳播風險，呼籲高風險對象儘速接種，疾管署在3月10日起開放19至64歲IPD高風險對象公費接種肺炎鏈球菌疫苗，公費提供1劑13價（PCV13）及23價疫苗（PPV23）接種。

今年截至3月25日，侵襲性肺炎鏈球菌感染症累計101例確定病例，其中11例死亡。曾淑慧指出，肺炎鏈球菌疫苗可以有效降低感染後併發如肺炎、敗血症、腦膜炎等風險，對中、重症保護力高達75%，符合資格民眾請儘速前往接種，減少疾病威脅，合約醫療院所等相關接種資訊可透過各地方衛生局網站查詢。

曾淑慧說，除了已列入公費接種的65歲以上民眾，19至64歲IPD高風險對象：

1、脾臟功能缺損 2、先天或後天免疫功能不全 3、人工耳植入 4、腦脊髓液滲漏 5、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者 6、器官移植者

依照過往接種史，接種順序為：