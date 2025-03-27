快訊

陳佩琪盼柯文哲外出就醫 北所曝「曾就醫且恢復良好」

扯！台東速限70他飆到171公里…下場曝光 民眾諷：南迴最速男GG

金賽綸親送求救信給金秀賢卻撲空 「希望有天笑著相見」全文曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

黃怡平接任阿里山管理處長 黃勢芳升觀光署副署長創最短任期

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
交通部觀光署旅遊推廣組長黃怡平接任交通部觀光署阿里山國家風景區管理處長，未來將活化阿里山在地觀光產業能量，並吸引更多國際旅客到訪。記者黃于凡／翻攝
交通部觀光署旅遊推廣組長黃怡平接任交通部觀光署阿里山國家風景區管理處長，未來將活化阿里山在地觀光產業能量，並吸引更多國際旅客到訪。記者黃于凡／翻攝

今年才剛接任阿里山國家風景區管理處長黃勢芳，僅任職約2個月，就獲拔擢升任交通部觀光署副署長，創下歷史最短任期紀錄，新任阿管處長由交通部觀光署旅遊推廣組長黃怡平接任，未來將活化阿里山在地觀光產業能量，並吸引更多國際旅客到訪。

黃怡平專長工程、地政及都市計畫，曾任交通部觀光署旅遊推廣組長、內政部國家公園署金門國家公園管理處副處長、內政部營建署國家公園組簡任技正、科長、交通部觀光局技術組工程司、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處技正、課長。

黃怡平說，阿管處成立迄今已逾20年，多年來推動觀光建設及發展，與在地產業夥伴共同經營，以精緻、深度、小眾為核心理念，在茶、咖啡、鐵道、原民、生態、浪漫六大主題旅遊下，發展精緻旅遊，展現阿里山自然生態與人文薈萃之美，引領遊客深度旅遊體驗。

黃怡平指出，阿里山是國際知名觀光景點，也是世界旅遊目的地，位屬北回歸線廊帶，因此未來將透過跨部會資源，串起文化歷史、生態保育、地質地景、觀光遊憩等跨區域景點，活化阿里山觀光產業能量，帶動四季行銷、強化品牌特色，吸引更多國際旅客到訪。

交通部 觀光署 阿里山

延伸閱讀

台灣觀光4月主打縣市出爐 觀光署攜手黃小玫拍片推國旅

婦人登阿里山古道落單搶救不治 同行友有無刑責 律師這樣說…

鼓勵台灣好行車輛識別更新 觀光署增補助項目

婦人登阿里山古道落單 登山客發現她倒趴步道 搶救仍不治

相關新聞

台灣杉「大安溪倚天劍」84.1公尺 坐穩東亞第一高樹

農業部林業試驗所、成功大學共組的「找樹的人」團隊，利用空載光達技術致力尋找台灣65公尺以上的最高巨木，2023年1月在大...

墾丁台灣祭住宿「895元漲到7980元」 觀光署長籲業者自律、非法就取締

一年一度的獨立音樂盛事「台灣祭」，將於4月3日至4月5日墾丁登場，預計將有上百萬旅次朝聖，卻也出現非法旅宿業者趁機哄抬房...

台灣人遊日3陋習敗壞形象？日本作家不認同：其實當地人也差不多

近年來，台灣旅客愛上日本旅行，從京都的古韻、東京的繁華到大阪的美食，無一不吸引著台灣人前往。然而，近日卻有旅居日本多年的台灣網友在論壇上抱怨，部分台灣遊客的行為舉止正逐漸引發當地居民反感，甚至直呼：「別再拉低台灣形象了！」

女友慶生拒甜食…他改做「鹹版難哄蛋糕」 壽星大悅：更好吃

生日蛋糕不一定要甜的！近日有一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一段爆笑又溫馨的故事，成功掀起網友熱烈討論。他的女友即將生日，但因為最近開始戒糖，甚至放話「不要甜的蛋糕拜託」，讓這位男友陷入了深思。最終，他靈機一動，想到最近《難哄》蛋糕大爆紅，於是自製了一款「肉鬆皮蛋豆腐蛋糕」，不僅成功哄女友開心，還引發網友們的創意熱潮。

熱爆！ 台東焚風發生 太麻里飆37.1度高溫

西南風沉降影響，台東縣有焚風發生的機率，根據中央氣象署觀測資料，台東縣太麻里測站下午1時37分出現37.1度高溫，屏東縣...

一圖秒懂兒童清明四天連假如何給薪 這2天出勤工資加倍

兒童及清明連假將到，台南市勞工局提醒，依勞動基準法規定，兒童節及清明節為俗稱之國定假日，雇主應依法給假並給薪，如徵得勞工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。