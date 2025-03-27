黃怡平接任阿里山管理處長 黃勢芳升觀光署副署長創最短任期

今年才剛接任阿里山國家風景區管理處長黃勢芳，僅任職約2個月，就獲拔擢升任交通部觀光署副署長，創下歷史最短任期紀錄，新任阿管處長由交通部觀光署旅遊推廣組長黃怡平接任，未來將活化阿里山在地觀光產業能量，並吸引更多國際旅客到訪。

黃怡平專長工程、地政及都市計畫，曾任交通部觀光署旅遊推廣組長、內政部國家公園署金門國家公園管理處副處長、內政部營建署國家公園組簡任技正、科長、交通部觀光局技術組工程司、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處技正、課長。

黃怡平說，阿管處成立迄今已逾20年，多年來推動觀光建設及發展，與在地產業夥伴共同經營，以精緻、深度、小眾為核心理念，在茶、咖啡、鐵道、原民、生態、浪漫六大主題旅遊下，發展精緻旅遊，展現阿里山自然生態與人文薈萃之美，引領遊客深度旅遊體驗。

黃怡平指出，阿里山是國際知名觀光景點，也是世界旅遊目的地，位屬北回歸線廊帶，因此未來將透過跨部會資源，串起文化歷史、生態保育、地質地景、觀光遊憩等跨區域景點，活化阿里山觀光產業能量，帶動四季行銷、強化品牌特色，吸引更多國際旅客到訪。