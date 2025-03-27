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跋山涉水拍「大安溪倚天劍」 找樹的人：珍惜台灣森林之美

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
徐嘉君表示，大安溪水勢相當兇猛，要橫跨需要很大的勇氣，另外還要翻過險峻的斷崖，才能一步步接近大安溪倚天劍的位置。圖／林試所提供
徐嘉君表示，大安溪水勢相當兇猛，要橫跨需要很大的勇氣，另外還要翻過險峻的斷崖，才能一步步接近大安溪倚天劍的位置。圖／林試所提供

農業部林業試驗所、成功大學共組的「找樹的人」團隊，2023年1月在大安溪源頭溪谷附近，發現一棵樹高84.1公尺的台灣杉，將其命名為「大安溪倚天劍」，目前仍是東亞與台灣的第一高樹。找樹的人計畫主持人徐嘉君表示，拍攝過程需要跋山涉水相當不容易，但希望國人能藉此珍惜台灣森林的美麗樣貌。

本次為「大安溪倚天劍」掌鏡、澳洲攝影團隊The Tree Project主持人史帝夫．皮爾斯Steven Pearce表示，對自己而言，拍攝樹木只需要按下快門，但因為巨木生長的環境複雜，因此「找樹的人」團隊要完成拍攝巨木的過程非常繁雜，例如用高強度編織繩做軌道來升降相機等，拍攝對團隊而言是很困難的工作。

林試所森林生態組副研究員、找樹的人計畫主持人徐嘉君表示，整個拍攝過程最大的兩個挑戰是過河和架繩，因為大安溪水勢相當兇猛，團隊工作時間有限，並沒有時間等水位變低，因此只能鼓起勇氣橫跨水勢浩大的大安溪。此外，爬山過程也不容易，因為還要翻過險峻的斷崖，才能一步步接近倚天劍所在的位置

製於架繩部分，徐嘉君說，因為大安溪倚天劍所在的地形難度相當高，架繩上充滿了不確定性和危險性，過去都是人先爬上去架好，且相機系統需要好幾棵樹當支點，因此還要爬好幾棵樹，因此要拍完一棵樹通常都要花上好幾天，這次是第一次使用空拍機，拍攝了兩天左右，「大安溪倚天劍位於台灣的正中央，也就是心臟的位置，希望能讓更多國人珍視台灣森林。

成大空間與測量學系教授王驥魁，目前全台65公尺以上巨木有941棵，但根據資料比對，近10年約有46棵巨木消失，消失速度比預期中還快，很可能200年後這些巨木將通通消失殆盡，但目前還不清楚消失的原因。

位置 團隊

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