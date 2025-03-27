長期鼻塞、打呼超大聲恐是鼻咽癌徵兆！醫提醒「2症狀」別輕忽
長期鼻塞、黃鼻涕倒流，可能是鼻咽癌的徵兆！耳鼻喉科醫師陳亮宇在臉書分享讓人警惕的病例，提醒大家如果出現長期鼻塞、黃鼻涕倒流等症狀，千萬不要輕忽，因為這些症狀有可能是鼻咽癌的警訊。
一名50多歲的女性病人，長期受到鼻塞和黃鼻涕倒流的困擾，並且發現自己打呼的聲音逐漸增大，影響到枕邊人的睡眠。起初，她以為是鼻竇炎所導致的症狀，便換了幾次抗生素，但症狀仍未改善。她的鼻涕是清的，但倒流的鼻涕卻是黃的，並且沒有伴隨著頭痛或臉部疼痛等症狀。她的情況逐漸惡化，甚至到了丈夫因為她的打呼聲過大而不得不跑到沙發上睡覺。病患看診後，經過檢查發現鼻咽部有一顆腫瘤，經切片確診為鼻咽癌。隨後，她立即被轉往醫學中心接受後續治療。
陳亮宇醫師強調，這樣的病例提醒，如果有類似的症狀且經過長期用藥後仍未見效，應該警惕是否是其他較為嚴重的疾病，而不僅僅是單純的發炎或感冒。及早就醫並接受專業評估，可以及時發現並處理病情，避免錯過最佳治療時機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言