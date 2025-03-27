陳昭姿批早療聯評要等4到7個月 衛福部：完評率已提升

孩童如發展異常，經醫療、教育單位通報後，由地方政府衛生局安排聯合評估中心，了解兒童發展狀況。立委陳昭姿今在立法院社福及衛環委員會質詢時指出，台灣早療人口數創新高，近9成通報早療需求的孩子，無法在當年度得到一次療育服務，聯合評估更要等待4至7個月，平均二、三年才有機會進入早療體系。

陳昭姿表示，政府增加的評估量能僅約1400餘人，但全台通報早療人數，2024年達3萬9千餘人，僧多粥少，平均等待時間長，孩子大腦發展卻不能等，世界衛生組織、聯合國兒童基金會均提到，兒童生命的最初一千日，決定一輩子的發展，亟需營養、保健等資源，衛福部應盤點人力資源缺口，並研擬是否運用長照體系，幫助服務轉銜。

衛福部次長呂建德表示，目前兒童早期發展篩檢，醫院門診及幼兒園均可以執行，至於是否結合長照體系，若符合篩檢資格的長照單位，也可以介入參與，孩子發展不能等，衛福部將持續提升聯合發展評估效率。

衛福部國健署婦幼健康組長林宇旋表示，隨服務量能擴充，時效內完成評估的人數已改善，評估人次由113年3萬5370人次，預估至114年增加至4萬3957人次，初評個案於30日內完評率，由112年58.2%提升至113年75.1%；複評個案45日內完評率，已從112年84.8%提升至113年為94.6%。

林宇旋也表示，聯評中心家數已由112年75家，增加至113年85家，114年為88家，因應聯評量能擴增，所花費的經費由113年2億3308萬元，擴增至114年3億5830萬元。