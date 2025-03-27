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低溫不做暖身運動不保暖就行動 醫院門診這類病人多一倍

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣陳姓病人因天冷引發身體扭傷的舊疾，到彰化醫院治療和復健。記者簡慧珍／攝影
彰化縣陳姓病人因天冷引發身體扭傷的舊疾，到彰化醫院治療和復健。記者簡慧珍／攝影

去年入冬到今年立春前的低溫日數多，立春後日夜溫差大，曾肌肉拉傷的民眾紛紛掛病號，衛福部彰化醫院中醫科有相關病症的患者多一倍，中醫師提醒又有鋒面來襲，應注意肌肉保暖避免再次受傷，舊傷、新傷使傷勢複雜。

53歲伍姓病人上午遛狗回家，感到右足踝疼痛，原來是扭傷。伍姓病人就醫時困惑，不記得出門前和遛狗時受傷。32歲陳姓患者日前起床突然腰痛劇烈，根本站不直，到醫院急診注射止痛針和肌肉鬆弛劑，疼痛稍減但仍難正常活動。

彰醫中醫師黃鋒榮今表示，伍姓患者習慣上午牽狗外出散步，天冷穿拖鞋沒穿襪子和運動鞋，低溫使筋肉緊繃、關節活動度僵硬，即使單純的轉身可能造成足踝扭傷，已建議他以後天冷最好要穿襪穿鞋讓足踝暖和。

陳姓患者在急診獲得緊急治療後被轉介中醫科，經醫師詳細問診，原來她白天工作壓力大，回家後還要做家務和照顧小孩，身心俱疲，雖沒明顯感覺身體哪位部位拉傷或扭傷，但天氣一冷血液循環變差、肌肉僵硬，早年傷到韌帶而舊疾復發。

黃鋒榮指出，去年入冬到今年初，氣象報告稱創下14年來「冷很早、冷很久、超級冷」紀錄，中醫科看診區出現不少「走路一跛跛、扶腰前彎」的肌肉拉扭傷和舊傷復發的患者，人數增加1倍以上。

黃鋒榮說，類似伍姓、陳姓兩病人的情況在今年冬天很常見，跟天氣有關，通常在陽陵泉穴及腎俞穴、環跳穴等相關穴道針灸，再以活血化瘀藥材薰蒸，服用身痛逐瘀湯、薑黃、杜仲等活血通絡等藥物，兩周後通常不再疼痛。

他建議，天冷導致的肌肉僵硬拉扭傷或舊疾復發，可先冰敷再熱敷，或嘗試擦藥、貼布，不要過度拉扯，如未改善仍須就醫；清晨出門前要做好身體及足踝的保暖；有舊傷者或老年人使用束腰、束踝等護具保護，搬東西等動作的彎腰扭身動作要慢一點，最好建立運動習慣讓肌肉強壯，生活不要太緊張。

彰化醫院中醫師以針灸治療身體扭傷舊疾復發的陳姓病人。記者簡慧珍／攝影
彰化醫院中醫師以針灸治療身體扭傷舊疾復發的陳姓病人。記者簡慧珍／攝影

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