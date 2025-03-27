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林口長庚率先全國 獲美醫療資管協會多項高階數位認證

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
林口長庚以高分評價成為全國首家通過HIMSS DIAM（數位影像成熟度模型）最高等級認證醫療院所。圖／林口長庚提供
林口長庚以高分評價成為全國首家通過HIMSS DIAM（數位影像成熟度模型）最高等級認證醫療院所。圖／林口長庚提供

林口長庚醫院表示，醫院2019及去年成為全國首家通過美國醫療資訊暨管理系統協會（HIMSS） 電子病歷模型（EMRAM）、IT基礎建設模型（INFRAM）最高等級認證，並在數位健康指標（DHI）評比獲得滿分也是全球第一。

林口長庚昨日再創佳績，疫情後首次由來自加拿大、韓國、新加坡、澳洲國際專家實地訪查並給予高度評價，為全國首家通過HIMSS數位影像成熟度模型（DIAM）最高等級認證的醫療院所，躋身全球醫療數位影像領先行列。

林口長庚說明，這次認證涵蓋多個臨床科別與支援部門，包括整形外科、新陳代謝科、胃腸科、心臟內科、腎臟科及影像診療部，全面展示AI推論平台以及醫院自行訓練的AI小助手（生成式AI），如何協助醫師臨床資料統整及決策，展現臨床作業的深度整合。

另外也因為導入AI 技術，醫療團隊得以在多個關鍵領域提升診斷準確度與作業效率，例如AI 眼底鏡與 AI 心電圖協助早期發現視網膜病變與心律異常，加速病灶辨識與決策支持；結構化報告與自動化流程提升紀錄一致性與資料的可用性。

林口長庚院長陳建宗表示，AI 是新興的醫療助力，能有效提升臨床決策品質與醫療效率，林口長庚將持續深耕智慧臨床應用，並擴大 AI 在全院的導入與教育訓練，拓展智慧醫療在病人照護、醫療決策、營運管理與人才支持等多層面應用，積極打造一個更高效精準且以人為本的智慧醫療體系。

林口 長庚

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