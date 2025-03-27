能高越嶺道西段崩塌嚴重！搶通恐得等到10月底

能高越嶺國家步道西段是熱門登山路線，但因部分路段地質破碎，去年又遭颱風接連侵襲，沿線多處受災崩塌，去年8月起封閉整修大半年，山友關注開放時間，林保署南投分署表示，受天候、落石不斷等影響施工，10月底才可望全線搶通。

能高越嶺道西段及其路線上的「五星級山屋」天池山莊在國內登山界頗負盛名，但其部分路段地質破碎，上下邊坡不穩定，易落石坍方，近年更因颱風、地震等天災頻繁，沿線多處路段嚴重崩塌，於去年8月公告封閉整修，至今仍未能開放。

由於能高越嶺道西段整修施工已大半年，且時序入春，不少山友關心何時能夠開放，林業保育署南投分署表示，由於該步道接續受杜蘇瑞、卡努、凱米颱風及0403花蓮地震災害，沿線步道設施損壞嚴重，雖加緊搶修，但因天候欠佳影響施工。

林保署南投分署指出，經會同專家現勘評估，0至1K、3.2K至4K、6K及10K等多處路段邊坡崩塌嚴重，路基毀損，工程難度高，加上去年10、11月仍有颱風，後續又豪雨、降雪，天候不佳，邊坡持續落石影響施工，預計10月底才能搶通。