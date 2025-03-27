「焚風故鄉」大武創今年最高溫36度 民眾喊受不了 ：這不是春天

受到西南風沉降影響，中央氣象署針對台東地區發布焚風高溫，其中，有「焚風故鄉」稱號的大武鄉，今天上午11點39分測得36度高溫。台東氣象站表示，未打破1996年3月份最高溫37.6度記錄。

台東氣象站表示，大武氣象站雖已改為自動監測站，但其設備都屬人工測站規模，因此監測的數據都列入紀錄，今天上午11點39分就測到36度高溫及相對溼度超過50%以上的焚風氣候。

上午9點開始台灣吹起西南風，台東地區受到地形沉降影響，溫度不斷攀升，從31度一路飆升到最高36度，民眾大呼受不了，直呼「這不是春天，已經是夏天了」，還有人開始吃冰消暑。

台東氣象站表示，大武3月份最高溫記錄出現在1996年的37.6度，全台最高溫也出現在2020年的40.2度；呼籲民眾高溫減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。