政院拍板5年489億打造健康台灣 4範疇強化醫療發展力

行政院今天拍板衛福部所提的5年期「健康台灣深耕計畫」，將於2025年至2029投入489億元，力拚優化醫療工作條件、規劃多元人才培訓、導入智慧科技醫療，及社會責任醫療永續4大範疇。行政院長卓榮泰聽取報告後提醒，要避免「大者恆大」，要妥善配置資源。

卓榮泰指出，衛福部務必秉持廣泛性、均衡性與永續性等發展原則，讓各領域醫事人員皆得到挹注，也盼藉由計畫協助醫療體系突破限制，打造更具韌性與包容性的健康照護，全面提升醫療環境體系，促進全民健康福祉，實現亞太地區最具醫療發展力國家的願景。

衛福部指出，為促進與其鼓勵各醫療機構、專業醫學（公）會等，提出開創性與落實分級醫療與垂直整合，為我國醫事人力人才培育留任、醫療環境再造等的多元規劃，「健康台灣深耕計畫」期程為5年，總經費為489億元，採由下而上提出具體多元、創新作法。

衛福部提醒，申請者需以長期深耕的視角提出規劃，並依據計畫4大範疇的18項目標，提出具體可行之策略及績效指標，達「醫護安心挺病人，優質環境挺醫護」、「培養醫療人才力，守護健康更專業」、「智慧醫療精準化，健康照護更給力」、「健康守護零距離，永續醫療共前行」的成效。

針對補助原則，衛福部規劃採取「擇優補助」，鎖定由下而上提出、創新具體做法，另為免強者恆大，大型醫療機應善盡社會責任，鼓勵其投入部分經費，亦適度保障弱勢單位，也將鼓勵申請機構研提創新指標及可衡量的方式，為審查評分的重點。

同時也設定「不重複補助」原則，計畫明定，不可與衛福部及其他部會、地方政府計畫內容重複，另需提出與既有執行政府補助計畫之區隔或可相互接軌的模式等。