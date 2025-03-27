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台灣杉「大安溪倚天劍」84.1公尺 坐穩東亞第一高樹

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
林試所、成功大學共組的「找樹的人」團隊，利用空載光達技術致力尋找台灣65公尺以上的最高巨木，2023年1月在大安溪源頭溪谷附近，透過實地攀樹測量，發現台灣杉巨木-大安溪倚天劍樹高84.1公尺，直到目前仍為台灣第一高樹，同樣也是東亞第一高樹。圖／林試所提供
林試所、成功大學共組的「找樹的人」團隊，利用空載光達技術致力尋找台灣65公尺以上的最高巨木，2023年1月在大安溪源頭溪谷附近，透過實地攀樹測量，發現台灣杉巨木-大安溪倚天劍樹高84.1公尺，直到目前仍為台灣第一高樹，同樣也是東亞第一高樹。圖／林試所提供

農業部林業試驗所、成功大學共組的「找樹的人」團隊，利用空載光達技術致力尋找台灣65公尺以上的最高巨木，2023年1月在大安溪源頭溪谷附近，透過實地攀樹測量，發現台灣杉巨木-大安溪倚天劍樹高84.1公尺，直到目前仍為台灣第一高樹，同樣也是東亞第一高樹。

以台灣為拉丁屬名的台灣杉、紅檜、台灣扁柏、香杉、台灣肖楠合稱為台灣針葉樹五木，雖然很少如檜木般形成大面積純林，不過分布在中海拔霧林帶的台灣杉常一枝獨秀聳立在稜線上，成為突出樹冠層的孤絕大樹，被譽為台灣針葉樹的帝王，也是台灣特有種 。

農業部林試所今天召開「台灣第一高樹—大安溪倚天劍等身照發表會」，揭露台灣杉-樹高84.1公尺的大安溪倚天劍拍攝過程。

林試所森林生態組副研究員徐嘉君表示，研究團隊在2023年受到永豐餘消費品實業的贊助 ，於台灣杉的分布熱區「本野山」區域利用空載光達進行精密的測量調查，所拍攝的光達點雲資料經過2024年一整年的分析處理，確定沒有樹高超越「大安溪倚天劍」的樹。

此外，林試所在2017及2022年邀請澳洲攝影團隊The Tree Project來台拍攝巨木，該團隊所拍攝的作品包含澳洲與紐西蘭的珍稀樹木，也是技術與學識受到國際公認的專家學者，2017年所拍攝樓蘭台灣杉三姊妹（樹高69公尺）等身照，以及2022年的桃山神木等身照（ 樹高79.1公尺） ，林試所今年再度邀請該團對主持人史帝夫．皮爾斯Steven Pearce來台掌鏡，為台灣第一高樹「大安溪倚天劍」拍攝等身照，也很可能是本研究團隊的收山之作。

Steven Pearce表示，他很幸運多年下來到過世界各地拍攝許多巨木，例如澳洲、紐西蘭、巴拿馬、美國西北沿岸、台灣等地方做過樹冠層研究，他來台灣已經3次，很榮幸能再次被邀請來這裡，這樣的團隊無論在世界任何地方都會帶來成功，也很希望這樣的巨木文化在家鄉塔斯馬尼亞也能擁有，很羨慕台灣。

Steven說，在家鄉塔斯馬尼亞也有很多大樹，但那裡的文化對巨木卻不友善，因此近年自己與其他人大力推動巨木保育，也帶過前美國總統甘迺迪的女兒爬過那裡的巨木，今年當地通過法令，胸徑達一定程度的巨木禁止砍伐的，這是人生的一大成就。

林試所「找樹的人」團隊迄今尋獲確認台灣樹高70公尺以上巨木共有8株，樹種均為台灣杉，由高到低分別為84.1公尺的「大安溪倚天劍」、82公尺的「卡阿朗巨木」、79.1公尺的「桃山神木」、75.9公尺的「風之巨木Behuy」、73.7公尺的「西施巨木」、72.9公尺的「南坑溪巨木」、71.9公尺的「丹詩神木」，以及71公尺的「雙子星巨木」。

團隊 巴拿馬 林試所

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