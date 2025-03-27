Snoopy適逢75周年 星宇再推全新主題、擴大航班航線

Snoopy今年適逢75周年，星宇航空今宣布，5月28日至12月31日將推出全新Snoopy星際漫遊主題，有別於去年的航空繽紛元素，此次以宇宙藍及星光金為主要色調，共10多項備品換新設計，並擴大主題航班航線，由全亞洲拓展至全球航線；另12歲兒童搭乘，還可獲得限量3萬份的Snoopy造型收心禮包。

源自1950年連載漫畫作品「花生漫畫」，Snoopy今年適逢75歲生日，星宇航空擔綱Snoopy 75周年航空合作夥伴，再度攜手合作，並擴大主題航班航線，由全亞洲拓展至全球航線，除洛杉磯、安大略出發航班外，聯名主題也直接推升至最高點，從去年的「天際飛行」，突破大氣層延伸至「星際之旅」，以「Snoopy is Shooting for the Stars」為理念，為喜愛幻想的Snoopy，設下更高更遠的目標及夢想。

星宇航空表示，2024年首次推出Snoopy主題航班，即引發各界轟動，穿著星宇航空制服的漫畫角色出現在各式機上備品中，可愛模樣造成熱烈迴響，為期5個月的限定航班，不僅在台灣引發熱潮，更吸引了大批海外旅客慕名搭乘。

為回應所有旅客的熱情敲碗，星宇航空表示，今年Snoopy主題航班將再次啟航，有別於去年的航空繽紛元素，此次以宇宙藍及星光金為主要色調，共10多項備品換新設計，包含登機證、行李吊牌、機上螢幕、紙巾、紙杯，登機證更有4個款式等著大家搜集。

另外，今年9月起，星宇航空為小朋友們準備Snoopy造型收心禮包，12歲以下兒童凡搭乘台灣出發航班即可獲得，限量3萬份發完為止。毛茸茸的Snoopy角色造型內含望遠鏡、毛巾及卡牌益智遊戲，讓小朋友搭機不無聊，外袋還能做為日常小包，讓Snoopy相伴上學去。