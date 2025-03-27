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抗生素必要時仍須使用 醫：避免不必要「預防性投藥」

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
要避免孩童在2歲以前使用抗生素，開業小兒科醫師林應然說，若不幸罹患感染性疾病，很難完全避免使用抗生素。示意圖，本報資料照片
要避免孩童在2歲以前使用抗生素，開業小兒科醫師林應然說，若不幸罹患感染性疾病，很難完全避免使用抗生素。示意圖，本報資料照片

使用抗生素恐增加未來被診斷ADHD的機率，但台北醫學大學附設醫院兒科部主任張璽表示，抗生素在必要時仍須使用，需注意的降低不必要的「預防性投藥」。開業小兒科醫師林應然說，臨床若能精準診斷，沒有醫師會刻意使用抗生素，不過有時候開業競爭，部分醫師確實會採取預防性投藥，實際上患者難辨識與避免。

過早使用抗生素，不只被指出未來較容易出現ADHD，也曾有研究顯示孩童較容易出現過敏。林應然說，這類研究目前都是透過統計數據而推論，實際上是否有絕對的因果關係，仍待研究，尚未有絕對的證據。

林應然表示，二歲前可能使用抗生素機率高，幼童抵抗力不佳，若有大規模傳染疾病，很可能會引起細菌感染，如中耳炎、鼻竇炎等，至於一般感冒都是「病毒」感染，抗生素無法殺死病毒，但看診醫師在對於自己的診斷不具把握時，除了給予止咳、止鼻水藥物外，會加開抗生素，採預防性投藥。

一方面是希望避免病毒感染後，孩童抵抗力變差，潛伏在身體內的共生菌伺機而動，抗生素可以即時消滅有害菌；另一方面是開業競爭，避免出現醫病糾紛，指責醫師沒有即時把病看好，而採取預防性投藥。

林應然說，有些家長對於醫師的治療要求高，有時也會主動要求醫師，開立抗生素，可以加強治療疾病。他強調，一般感冒投以抗生素幾乎無用武之地，家長也應該學習，讓孩子慢慢痊癒，別急著三天內就要好，此舉也能降低使用抗生素的機率。

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