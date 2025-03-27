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墾丁台灣祭住宿「895元漲到7980元」 觀光署長籲業者自律、非法就取締

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
「台灣祭」每年吸引超過百萬人次朝聖，成為屏東墾丁年度盛事。圖／屏東縣政府提供
「台灣祭」每年吸引超過百萬人次朝聖，成為屏東墾丁年度盛事。圖／屏東縣政府提供

一年一度的獨立音樂盛事「台灣祭」，將於4月3日至4月5日墾丁登場，預計將有上百萬旅次朝聖，卻也出現非法旅宿業者趁機哄抬房價，住宿1晚從895元直接喊到7980元，一口氣抬價近9倍。觀光署長周永暉說，口碑行銷很重要，呼籲有些業者要自律，另地方政府也會針對非法業者取締。

近期有網友在臉書爆料，墾丁台灣祭即將登場，查詢4月4日至5日活動期間民宿的價格，竟有民宿的房價，從平日每晚895元飆漲到7980元，2晚價差近9倍。針對哄抬房價亂象，屏東縣府也出手了，前往稽查後發現該民宿為非法業者，將依法開罰。

觀光署長周永暉今出席台灣觀光100亮點「一起去旅行」記者會，活動前接受採訪時表示，還是要肯定地方政府經營地方景區景點，希望讓民眾都能留宿，很多合法業者經營相當在地化，但有些非法業者需要取締，地方政府也都會取締。

周永暉說，口碑行銷很重要，不限於墾丁，交通部長陳世凱昨天也到恆春半島，聆聽地方業者想法及交換意見，相當重視地方觀光，墾丁過去有些品牌很不錯，有些業者經營在地化相當不錯，應該多給他們肯定。

周永暉表示，希望有些業者要自律，才能把觀光環境做得更好，口碑行銷是很重要的，墾丁是很不錯的地方，還有其他更不錯的。

周永暉 墾丁 民宿

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