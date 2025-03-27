清明連假疏運出爐 國道高乘載等各項措施一次看

行政院27日召開院會聽取交通部報告今年清明連假疏運措施，今年清明節連假從自4月3日(四)至4月6日（日）止，共4日。為因應民眾返鄉、出遊需要，各疏運單位已規劃相關交通疏導管制措施，並全力加開班次疏運，交通部再針對今年清明節連假疏運已擬定疏運整體策略，並採運具聯防備援，也再要求各單位於連假前務必落實相關運具設備之安檢與保養，並指示各單位於連假期間停止工程施作，派員巡檢，維護工地安全，確保疏運順暢及安全。

國道部分：

分散返鄉掃墓車潮，提前2周，於周末期間3月22日(六)、23(日)、29(六)及30(日)實施單一費率再7折收費措施，周六上午5時至12時封閉國五石碇、坪林南入匝道，周日15時至20時國五實施高乘載管制。

4月3日(四)至4月6日(日)假期間循例辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，採單一收費，並於每日0至5時全線暫停收費等措施。

為減輕尖峰時間民眾於國道壅塞情形，建議出發上國道時間如下：

西部國道

4月3日、4日，南向用路人建議早上5時前或中午12時以後出發。

4月5日、6日，中部地區北向用路人建議中午12時前出發、南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

國道5號

4月3日、4日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。

4月5日、6日，北向用路人建議早上9時前出發。

省道重點部分：

在台9線蘇花路廊機動調整蘇澳地區、崇德路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。

台61線西濱快速公路封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口、以及管制台68線西行南寮匝道禁止左轉台15線南下、並於封閉台61線竹南路段6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

大眾運輸部分：

高鐵：疏運期間共加開201班次(南下94班、北上107班)，總計提供1,291班次。

臺鐵：疏運期間全線加開全線加開157班列車(西線73列次、東線71列次、南迴線13列次)，並加開花蓮縣返鄉(工)專車、西線直達、半直達對號列車、全車自由座列車，以及區間快車等。

國道客運：為鼓勵民眾搭乘國道客運，本次連假提供最高優惠措施，90條國道客運路線享平日優惠或原票價6折、10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費)；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價(在指定日期4人同行1人免費，返程再抵200元)或租車優惠(持國道客運購票證明租車再享優惠)。

航空：疏運期間共計提供1,636架次、130,646座位，其中離島管制航線計1,412架次，121,698座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客。

海運：疏運期間臺灣本島與離島間9條航線，規劃1,100航次，提供244,118人次運能之運能；另金馬小三通於疏運期間規劃216航次，提供56,568人次運能。

此次清明節連假除民俗掃墓活動外，因應期間時逢地方宗教盛事、花季及活動，預估將帶動大量國旅人潮，交通部已要求各疏運單位提前布署，落實整備，謹慎應對，務必以維護民眾交通安全為優先，落實聯防機制及透過多元管道宣導資訊，順利完成清明節連假疏運工作。