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84.1公尺！台灣第一高樹「大安溪倚天劍」等身照片發表

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
林業試驗所上午舉行台灣第一高樹「大安溪倚天劍」，台灣杉、樹高84.1公尺，拍攝等身照揭幕，澳洲專家 Steven Pearce 說明拍攝過程。記者曾學仁／攝影
林業試驗所上午舉行台灣第一高樹「大安溪倚天劍」，台灣杉、樹高84.1公尺，拍攝等身照揭幕，澳洲專家 Steven Pearce 說明拍攝過程。記者曾學仁／攝影

林業試驗所上午舉行台灣第一高樹「大安溪倚天劍」，台灣杉、樹高84.1公尺，拍攝等身照揭幕拍攝過程，澳洲專家 Steven Pearce 說明拍攝過程及成功大學空間與測量學系教授王驥魁說明尋樹過程。

以台灣為拉丁屬名的台灣杉，與紅檜、台灣扁柏、香杉、台灣肖楠合稱為台灣針葉樹五木，雖然很少如檜木般形成大面積純林，分布在中海拔霧林帶的台灣杉，常一枝獨秀聳立在稜線上，成為突出樹冠層的孤絕大樹，被譽為台灣針葉樹的帝王，也是台灣特有種。

由林業試驗所與成功大學研究人員所組成「找樹的人」團隊，利用空載光達技術搜尋全台灣樹高65m以上的巨木，在2023年1月團隊利用光達探勘資料，經過6天的山區跋涉、實地攀樹測量，發現台灣杉巨木「大安溪倚天劍」，樹高84.1公尺，直到目前仍為台灣第一高樹。

研究團隊並在2023年受到永豐餘消費品實業的贊助，於台灣杉的分布熱區，本野山區域，利用空載光達進行精密的測量調查，所拍攝的光達點雲資料，經過2024年一整年的分析處理，確定沒有樹高超越「大安溪倚天劍」的樹。

林業試驗所在 2017及2022年邀請澳洲攝影團隊The tree project，該團隊所拍攝的作品包含澳洲與紐西蘭的珍稀樹木，是技術與學識受到國際公認的專家學者，林試所今年再度邀請澳洲專家 Steven Pearce 來台掌鏡，為台灣第一高樹「大安溪倚天劍」拍攝等身照，上午並在林業試驗所舉行台灣第一高樹「大安溪倚天劍」等身照發表會。

林業試驗所上午舉行台灣第一高樹「大安溪倚天劍」，台灣杉、樹高84.1公尺，拍攝等身照揭幕拍攝過程，澳洲專家 Steven Pearce （左三）說明拍攝過程，成功大學空間與測量學系教授王驥魁（右三）說明尋樹經歷，體驗全新的寶島生態之美體驗。記者曾學仁／攝影
林業試驗所上午舉行台灣第一高樹「大安溪倚天劍」，台灣杉、樹高84.1公尺，拍攝等身照揭幕拍攝過程，澳洲專家 Steven Pearce （左三）說明拍攝過程，成功大學空間與測量學系教授王驥魁（右三）說明尋樹經歷，體驗全新的寶島生態之美體驗。記者曾學仁／攝影

團隊 成功大學 澳洲

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