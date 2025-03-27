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他膀胱結石尿不出來！醫提醒出現2症狀治療攝護腺要手術

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
泌尿科醫師呂謹亨說，攝護腺肥大容易造成膀胱結石，主要是膀胱開口阻塞，造成膀胱退化、尿滯留、殘尿量多。圖非新聞當事人，本報資料照片
泌尿科醫師呂謹亨說，攝護腺肥大容易造成膀胱結石，主要是膀胱開口阻塞，造成膀胱退化、尿滯留、殘尿量多。圖非新聞當事人，本報資料照片

攝護腺肥大是不少中年以上男性會碰到的問題，泌尿科醫師指出，有些患者吃藥控制卻仍排尿不順，且有反覆膀胱結石，預防方式包括每日足夠的水分攝取、飲食調整，並治療攝護腺肥大、膀胱出口阻塞等潛在疾病。

開業泌尿科醫師呂謹亨在臉書粉絲專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」指出，68歲呂先生攝護腺肥大多年，雖然吃藥控制，卻仍常常排尿不順，且有反覆膀胱結石，造成原本解尿困難更加嚴重，甚至被石頭塞住，完全尿不出來。

呂先生過去因為怕手術疼痛，也擔心影響性功能等，遲遲不敢手術。超音波檢查顯示，他的攝護腺體積變大，從一般的20克增至58克，而且中葉肥大，尿流速也偏慢，經討論後，決定接受取石手術，尿管移除後，追蹤一年，尿流速明顯改善，小便都十分順暢，也沒有再出現結石。

呂謹亨說，攝護腺肥大容易造成膀胱結石，主要是膀胱開口阻塞，造成膀胱退化、尿滯留、殘尿量多，尿液排不乾淨會一直在膀胱濃縮，造成沉澱物結石，也容易泌尿道感染發炎，結石症狀更嚴重，或是攝護腺肥大、小顆結石不易排出，就會在膀胱愈長愈大。

呂謹亨表示，膀胱結石如果合併攝護腺肥大及解尿症狀，都建議手術治療攝護腺，但膀胱結石的原因很多，如果還有其他造成結石的原因，攝護腺肥大手術後仍可能會結石，不過至少會改善排尿症狀。

膀胱結石占所有泌尿道結石的約5%，盛行率以男性中較高，成人中於60歲時最多，在開發中國家的兒童，因為蛋白質飲食缺乏也容易膀胱結石。呂謹亨說，病因可分為原發性、次發性或遷移性，其中「次發性膀胱結石」常見合併泌尿道問題的成人，包括攝護腺肥大、膀胱出口阻塞、神經性膀胱功能障礙、慢性細菌感染、膀胱內異物如導尿管等、膀胱憩室，以及膀胱擴大術或尿流改道等情況。

為預防膀胱結石的形成，呂謹亨提醒，要保持每日足夠的水分攝取，以增加尿量，降低尿液濃縮程度、減少結石形成的風險；在地方性膀胱結石高發地區，根據不同問題，改善飲食結構；另外，也要積極治療可能導致膀胱結石的潛在疾病，如攝護腺肥大、膀胱出口阻塞、神經性膀胱功能障礙等，以減少結石形成的機會。

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