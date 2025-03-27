台灣觀光4月主打縣市出爐 觀光署攜手黃小玫拍片推國旅
交通部觀光署攜手全台22縣市政府推動「台灣觀光100亮點」，透過「環島月月Party」每月輪流由各縣市擔任主打星，4月份由苗栗縣、連江縣接棒，推出主題活動及好康優惠，另為加強宣導，還與創作歌手黃小玫合作「一起去旅行」音樂影片，除推廣地方特色景點，也盼藉此更加活絡國旅。
觀光署長周永暉表示，4月主打縣市為馬祖、苗栗，這2個縣市特色均不同，馬祖5月有藍眼淚、苗栗則是適合慢活的城市，透過黃小玫的視角看到其特色魅力，也盼主打歌「一起去旅行」帶動國旅，讓民眾能更加探索地方特色；黃小玫說，音樂影片中出現很多台灣百大亮點的經典，及台灣民眾熟悉的日常，如路邊吃香腸或枝仔冰，是以溫馨、輕鬆風格來探索台灣。
觀光署自2024年11月起，帶領各縣市推動「台灣觀光100亮點」（ https://100spotlights.taiwan.net.tw ），透過「環島月月Party」每月輪流由各縣市擔任主打星，4月份由苗栗縣與連江縣接棒，共同推出亮點主題活動與好康優惠，觀光署在當月也聚焦宣傳主打星縣市，搭配主打月每季推出台灣觀巴加碼優惠，除原有2人同行1人免費外，遊客於今年第2季（4至6月）參加苗栗、連江、台中、南投、澎湖地區的行程，更可享3折優惠。
連江縣長王忠銘表示，推薦遊客4月參加「馬祖藍調時光」系列活動，包含「收服鷗霸踩點」、「坤坵許願沙灘圓夢」、「春遊馬祖消費集章送好禮」等活動主題，另更加碼跳島大坵抽超Q鹿角造型髮箍，結合藍眼淚特色自然景觀，完美串聯北竿大坵島、馬祖地質公園、莒光坤坵沙灘3處亮點。
苗栗縣副縣長邱俐俐說，苗栗是台灣賞桐花的熱門地點，結合浪漫四月雪季節特色，推出「苗栗精彩耀眼」活動，力推苑港漁港、鯉魚潭水庫、明德水庫、雪見遊憩區、觀霧遊憩區與舊山線鐵道等6大亮點，搭配5條精選遊程，並推薦23條豐富的賞桐路線，也配合觀光署電子集章抽獎，提供加碼抽Dyson吸塵器等多項好禮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言