史努比回來了！星宇航全新星際漫遊主題航班 5月28日正式啟航

Snoopy粉絲敲碗成功！星宇航空（2646）27日正式宣布，延續去年廣受好評的Snoopy主題航班，將於5月28日至12月31日隆重推出全新系列，帶給旅客不一樣的歡樂與驚喜。

星宇航空今天指出，主題航班中包含登機證、行李吊牌、機上螢幕、紙巾、紙杯….等等各項備品也換上全新Snoopy星際漫遊主題，今日同步大公開！星宇小舖也將陸續推出獨家聯名商品，邀請旅客與Snoopy共同展開一場宇宙遨遊之旅。

源自1950年連載漫畫作品《花生漫畫》，Snoopy今年適逢75歲生日，星宇航空擔綱Snoopy 75周年航空合作夥伴，再度攜手合作，並擴大主題航班航線，由全亞洲拓展至全球航線（除洛杉磯、安大略出發航班外），聯名主題也直接推升至最高點，從去年的「天際飛行」，突破大氣層延伸至「星際之旅」，以「Snoopy is Shooting for the Stars」為理念，為喜愛幻想的Snoopy，設下更高更遠的目標及夢想，戴上太空人頭盔、躍入星河，帶領粉絲一同勇敢追夢。

星宇航空表示，2024年首次推出Snoopy主題航班，一推出即引發各界轟動，穿著星宇航空制服的漫畫角色出現在各式機上備品中，可愛模樣造成熱烈迴響，為期五個月的限定航班，不僅在台灣引發熱潮，更吸引了大批海外旅客慕名搭乘。

為回應所有旅客的熱情敲碗，今年Snoopy主題航班將再次啟航，有別於去年的航空繽紛元素，此次以宇宙藍及星光金為主要色調，共10多項備品換新設計，可愛風格結合探險精神，登機證更有四個款式等著大家搜集，自旅客報到起即踏入花生漫畫世界，與Snoopy一起展開星際旅程。今年度主題航班航線更多、更廣，活動期程更長達7個月，從暑假前一路到2025年底，期望陪伴更多旅客體驗Snoopy的經典魅力。

收「星」包，收心操！9月起，星宇航空為小朋友們準備了Snoopy造型收心禮包，12歲以下兒童凡搭乘台灣出發航班即可獲得，限量三萬份發完為止。毛茸茸的Snoopy角色造型內含望遠鏡、毛巾及卡牌益智遊戲，讓小朋友搭機不無聊，外袋還能做為日常小包，讓Snoopy相伴上學去。