少子化嚴峻 陳菁徽批前瞻計畫托育經費執行率僅約8成

少子女化嚴峻，龍年效應失靈，去年新生兒人數僅13萬人。衛福部次長呂建德今天在立法院社福及衛環委員會備詢時表示，已透過前瞻預算補助地方政府盤點轄內空間，布建托育機構。不過，立委陳菁徽指出，前瞻預算有關友善育兒空間建設，去年執行率僅約8成，連行政院都在公共建設推動會報搶救衛福部低迷的執行率，今年恐再跳票。

前瞻基礎建設計畫「少子女化友善育兒空間建設」建構0至2歲兒童社區公共托育計畫，訂定年度目標部件公共托育設施32處，托育資源中心1處，增設或改建社福中心一處，整建兒少家庭福利館一處，增設或改善兒少緊急及中長期安置機構一處。113年計畫經費達成率83.92%。

陳菁徽說，2024年花費22.49億元的「建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」專案，進度延宕到讓行政院必須舉辦公共建設推動會報搶救進度，替衛福部邀集如臺南市、高雄市跟宜蘭縣等地方政府，如今前述推動目標，是否拖到超過今年8月前瞻經費執行期都無法完成，讓公共服務生變？

衛福部社家署代理署長周道君表示，少子女化相關經費執行情況及進度，均由地方政府掌握，去年前瞻計畫只要地方提出申請，衛福部均核定預算，符合年度目標，並透過縣市管考機制，追蹤進度，不過，實際執行率確實只有8成多，預計今年底可以達標。

呂建德表示，地方政府延遲托育設施布建，有時是希望整合不同社福服務，例如彰化縣王惠美縣長，希望托育中心結合親子館及當地老人服務機構等，已在竹塘成立整合老幼照顧的空間，此類新模式需要變更設計，因此可能延後時程。

前瞻預算優先補助偏鄉及資源不足地區，彌平托育資源落差。呂建德表示，衛福部已要求地方政府轄內鄉、鎮、市、區未滿2歲兒童人數200人以上者，至少應設置1處公共托育機構，截至114年2月底，已佈建498處公共托育設施，可收托1萬6404名兒童。與民營單位簽訂合約的準公托機制，截至114年2月底，共與2萬3070位托育人員及1118家托嬰中心簽約，提供準公托服務。