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百年沙鹿光田醫院向上院區今揭幕！賴清德、盧秀燕同聲贊恩人

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
光田綜合醫院向上院區今天正式揭幕，總統賴清德、台中市長盧秀燕等人，均親自到場見證光田醫院跨越百年的新里程碑。記者黃仲裕／攝影
光田綜合醫院向上院區今天正式揭幕，總統賴清德、台中市長盧秀燕等人，均親自到場見證光田醫院跨越百年的新里程碑。記者黃仲裕／攝影

光田綜合醫院沙鹿向上院區今天正式揭幕，賴清德總統、台中市長盧秀燕等人均親自到場，見證光田醫院結合AI科技與遠距醫療，為各年齡層患者打造智慧且全面的全人醫療照護，跨越百年的新里程碑，並表示，「我們不是光田的貴人，光田才是海線及中部病患的救命恩人。」 

總統賴清德指出，自己與光田醫院的深厚淵源始於「不老騎士」計畫，當時與總院長王乃弘一同見證高齡長者勇敢圓夢的感人故事，之後每年除夕夜，都會應邀來到中部，配合王院長一同到獨居老人家中一起過年吃年夜飯，讓他更加深刻體認到健康不僅是個人福祉的基石，隨著居家醫療和社區照護服務的進一步擴展，光田醫院已成為長照改革浪潮中的先行者。

賴清德並說，同為醫界的一分子，看到光田綜合醫院向上院區具備五星級的設備，更具備愛心、仁心、仁術，同時自行開發多項智慧AI系統，若不是自己也60多歲，不然退休後也想來光田醫院服務。

台中市長盧秀燕表示，光田醫院是台中最信賴的醫院，台中市今年人口破286萬創新高，畢竟人最脆弱的時候，就是生病的時候，也是需要急救的時候，此時所有的醫護人員不但是病患的天使，也是民眾的菩薩，所以「我們不是醫院的貴人，反而醫院才是民眾的救命恩人！」

總院長王乃弘表示，光田醫院向上院區在規畫初期即以「全齡照護」為核心，打造涵蓋急重症治療、慢性病管理與長照支持的完整醫療網絡。新院區強化癌症放射治療設備，並成立全人運動醫學中心，提供從復健訓練到再生醫學的精準治療，象徵醫療服務的全面升級。

光田綜合醫院向上院區今天正式揭幕，總統賴清德、台中市長盧秀燕等人，均親自到場見證光田醫院跨越百年的新里程碑。記者黃仲裕／攝影
光田綜合醫院向上院區今天正式揭幕，總統賴清德、台中市長盧秀燕等人，均親自到場見證光田醫院跨越百年的新里程碑。記者黃仲裕／攝影
光田綜合醫院向上院區今天正式揭幕，總統賴清德、台中市長盧秀燕等人，均親自到場見證光田醫院跨越百年的新里程碑。記者黃仲裕／攝影
光田綜合醫院向上院區今天正式揭幕，總統賴清德、台中市長盧秀燕等人，均親自到場見證光田醫院跨越百年的新里程碑。記者黃仲裕／攝影
光田綜合醫院向上院區今天正式揭幕，總院長王乃弘強調新院區將醫療從單純的醫病關係，延伸至關懷身心靈的全人醫療。記者黃仲裕／攝影
光田綜合醫院向上院區今天正式揭幕，總院長王乃弘強調新院區將醫療從單純的醫病關係，延伸至關懷身心靈的全人醫療。記者黃仲裕／攝影

賴清德 醫學中心

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