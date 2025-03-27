清明出遊先看這 國道每日0至5時不收費

今年清明節連假從自4月3日至4月6日，共4日，此次除了掃墓活動外，適逢大甲媽祖繞境、花季等活動，預估帶動大量國旅人潮，交通部盤點國道、省道及雙鐵疏運措施，並針對高鐵台北站、台中站啟動跨運具聯防。

交通部指出，為分散返鄉掃墓車潮，國道提前2周，於周末期間3月22日、23、29及30實施單一費率再7折收費措施，周六上午5時至12時封閉國五石碇、坪林南入匝道，周日15時至20時國五實施高乘載管制。

此外，4月3日至4月6日假期間循例辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，採單一收費，並於每日0至5時全線暫停收費等措施。

另為減輕尖峰時間民眾於國道壅塞情形，交通部盤點建議出發時間，行經西部國道，4月3日、4日的南向用路人，建議早上5時前或中午12時以後出發；4月5日、6日的中部地區北向用路人，建議中午12時前出發、南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

行經國道5號的民眾，交通部建議4月3日、4日的南向用路人上午5時前或下午5時後出發；4月5日、6日的北向用路人，則建議早上9時前出發。

至於省道，交通部指出，在台9線蘇花路廊機動調整蘇澳地區、崇德路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。

另，台61線西濱快速公路封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口、以及管制台68線西行南寮匝道禁止左轉台15線南下、並於封閉台61線竹南路段6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

雙鐵部分，高鐵疏運期間共加開201班次，南下94班、北上107班，總計提供1291班次，4月6日預估運量最高達33.1萬人。台鐵疏運期間全線加開全線加開157班列車，並加開花蓮縣返鄉（工）專車、西線直達、半直達對號列車、全車自由座列車，以及區間快車等。

國道客運部分，為鼓勵民眾搭乘國道客運，本次連假提供最高優惠措施，90條國道客運路線享平日優惠或原票價6折、10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價，在指定日期4人同行1人免費，返程再抵200元，或租車優惠，持國道客運購票證明租車再享優惠。

航空部分，疏運期間共計提供1636架次、13萬646座位，其中離島管制航線計1412架次，12萬1698座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客。

海運：疏運期間臺灣本島與離島間9條航線，規劃1100航次，提供24萬4118人次運能之運能；另金馬小三通於疏運期間規劃216航次，提供5萬6568人次運能。

另外，此次也啟動鐵公路跨運具聯防，高鐵台北站部分，將於4月2日下午3時至晚間9時監控及調配桃園以北車站自由座旅客，包括南港-台中E Pattern列車擴增8節自由座、南港站優先導引自由座旅客至1至3節車廂，8至12節預留台北站，如自由座旅客過多，引導改搭臺鐵或國道客運。

高鐵台中站部分，將於4月6日上午11時至晚間9時，監控及調配左營、台南、嘉義、台中自由座旅客，台中-南港EPattern列車擴增8節自由座，廣播及人員導引改搭台中-南港列車，依現況即時通知台鐵及公路局啟動支援台鐵對號列車增停新烏日站、增開臨時加班車，調派車輛行駛台中-台北臨時國道客運路線。