台灣人遊日3陋習敗壞形象？日本作家不認同：其實當地人也差不多

近年來，台灣旅客愛上日本旅行，從京都的古韻、東京的繁華到大阪的美食，無一不吸引著台灣人前往。然而，近日卻有旅居日本多年的台灣網友在論壇上抱怨，部分台灣遊客的行為舉止正逐漸引發當地居民反感，甚至直呼：「別再拉低台灣形象了！」

這位網友在Dcard發文「各位旅日可以不要把台灣陋習帶過去嗎？」，他列舉了三大「陋習」：「走路突然停下來擋住後方行人」、「擠電車卻不肯往內移動」、以及「自助餐廳不收餐盤拍拍屁股就走人」。他更語重心長地呼籲，出國旅遊應該注意禮儀，不要讓台灣的好形象毀於一旦。

然而，對於這些批評，旅居台灣多年的日本作家下坂泰生卻有不同看法。他在自己的臉書粉絲專頁「日本人的歐吉桑」發文表示，日本人對外國旅客的確有些反感，但並非特別針對台灣人，而是對「外國人」的普遍觀感。他幽默地指出：「其實這些所謂的『陋習』，我們日本人也常做啊！哈哈。」

下坂更進一步解釋，99.9%的日本人根本無法分辨遊客是來自台灣還是其他國家，因此很難說這些行為會直接影響台灣的形象。他還提到，過去20年來，台日民間交流良好，台灣旅客在日本居民心中留下了極佳的印象。「連那位常常在奈良公園對外國人破口大罵的網紅，也對台灣旅客抱有好感呢！」

這篇貼文迅速在網路上掀起討論，不少網友紛紛表示認同。一位網友笑稱：「大阪歐巴桑騎腳踏車的狠勁，有時不輸我們台灣阿嬤騎機車的氣勢！」另一位則感嘆：「觀光城市居民抱怨外國遊客，這根本是全球通病吧？」

雖然下坂泰生為台灣旅客緩頰，但不少人仍認為，出國旅遊應該注意自身行為。一名網友留言：「不要把壞習慣帶到國外去，我們是代表台灣的國民外交官啊！」另一位則提醒：「觀光雖然帶來經濟效益，但也可能影響當地生活品質，我們應該更加尊重當地文化。」