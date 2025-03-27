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一圖秒懂兒童清明四天連假如何給薪 這2天出勤工資加倍

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
兒童清明連假期間出勤及工資給付相關規定。圖／台南市勞工局提供
兒童清明連假期間出勤及工資給付相關規定。圖／台南市勞工局提供

兒童及清明連假將到，台南市勞工局提醒，依勞動基準法規定，兒童節清明節為俗稱之國定假日，雇主應依法給假並給薪，如徵得勞工同意於前開休假日出勤，工資應依法加倍發給。

勞工局長王鑫基表示，兒童節及清明節屬國定假日，雇主應依勞動基準法規定給假並給薪，當日如適逢勞工休息日及例假者，則應由勞雇雙方協商擇日補假；雇主如徵得勞工同意於國定假日（補假日）或休息日出勤工作者，應依勞動基準法規定給付出勤工資。

王鑫基進一步說明，今年清明節為4月4日(周五)，與兒童節為同一日，依紀念日及節日實施辦法第5條規定，兒童節於前一日4月3日(周四)放假。因此，事業單位如屬周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假的出勤模式，勞工於連假期間均休假，雇主應照給每日工資；4月3日、4月4日為國定假日，如有出勤，工資應加倍發給。4月5日為休息日，如有出勤，應依休息日加班費之計算方式計給；4月6日為例假日，除有天災、事變或突發事件之情形發生外，雇主不得使勞工出勤。

台南市職安健康處長李炫昌表示，為避免事業單位混淆，如事業單位比照「政府行政機關辦公日曆」出勤者，勞工局特別羅列下列4種情境，供事業單位參考運用：假設勞雇雙方約定薪資為月薪3萬6000元，則每日工資額為1200元，每小時工資額為150元。

(1)勞工於連假期間均休假，雇主應照給每日1200元之工資。 (2)若4月3日或4月4日有出勤之事實，於8小時內不論出勤多久，雇主均應再加給1日1200元之出勤工資。(3)如果是在4月5日出勤，則雇主應以每小時150元為計算基礎，依實際出勤時數，分別以4分之3倍(前2小時)、5分之3倍(第3至8小時)及8分之3倍(第9小時起)計給出勤工資。(4)至於4月6日為例假日，除有天災、事變或突發事件之情形發生外，雇主不得使勞工出勤。

台南市勞工局製作兒童節及清明節出勤及工資提醒宣導圖卡，並「台南呷頭路」臉書，民眾可快速了解兒童節及清明節連假出勤及工資給付，並督促事業單位提供合法之勞動條件，保障勞工權益，共創勞資雙贏局面。

兒童節 清明節 雇主

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