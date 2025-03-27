太麻里35.1度 全台酷熱明起轉雨急降溫 高山這時有望降雪

今天是未來1周比較偏向暖熱的天氣，台東縣太麻里上午10時14分出現35.1度高溫。中央氣象署預報員朱美霖表示，尤其南部近山區到台東地區都可能出現36度以上的氣溫。不過，明天開始，受到鋒面通過的影響，雲量增多、降雨機率提高，後續受到東北季風影響，整體氣溫明顯下降，未來1周留意溫度上的變化。

天氣現況，朱美霖表示，今天台灣位於華南鋒面前的暖區，整體風向偏西南風為主，所以都是偏暖熱的空氣影響台灣，今天是未來1周是偏熱的一天。台灣上空沒什麼雲層，各地晴到多雲，白天在太陽加熱之下，各地高溫都可以來到30度以上。尤其西半部、東北部、東南部可以來到32至34度左右。

朱美霖表示，局部近山區平地或盆地等海風調節不到的地方，高溫可以更高一些，南部近山區一帶可能來到36度以上。台東由於西南風的沉降影響，有焚風發生機率。

霧的方面，朱美霖表示，最近比較回暖期間，金門和馬祖都有霧的狀況出現，金門今天清晨有濃霧發生；北台灣也有局部濃霧出現，例如新竹關西、新北坪林一帶。今晚到明天清晨，鋒面南下之前，台灣附近還是容易發生霧，所以要留意交通上的狀況。

未來1周天氣型態，朱美霖表示，今晚鋒面會逐漸接近到台灣附近，明天中午鋒面就會通過台灣上空，隨之而來的就是後方的高壓南下，東北季風影響的天氣型態會一直持續到下周二、下周三左右。周六、周日受到高壓影響，台灣附近有東北風帶來的冷空氣，所以氣溫偏涼、偏冷；加上華南雲雨區影響，天氣上周日、下周一會比較溼涼。到下周四整體東北季風的強度才會減弱，氣溫有逐漸回升的趨勢。

朱美霖表示，金門、馬祖今晚在東北季風還沒有增強以前，都可能有霧出現。台中以北傍晚開始沿海有霧出現，而彰化到高雄一帶，夜間清晨輻射冷卻降溫的情況之下，也可能有局部霧發生。

降雨趨勢，朱美霖表示，明天隨著鋒面通過、東北季風增強，迎風面的北部和東半部轉為陣雨，中部也可能有零星降雨，南部雲量稍微增多；馬祖要注意鋒面通過時可能有劇烈天氣發生，有雷雨發生機率。周六白天降雨有機會略為緩和，但在東北季風影響，北部和東半部、恆春半島、中南部山區可能有局部降雨。

朱美霖表示，後續要多加留意，周六晚間受到華南雲雨區東移影響，甚至到周日、下周一整體的環境又更加偏溼，屬於比較溼冷的天氣型態，如果溫度和水氣配合，也不排除周日、下周一中部以北3500公尺以上高山，像是宜蘭這一帶，可能有零星降雪機率。

朱美霖說，各地天氣上面要留意，周六晚間到下周一降雨範圍比較廣泛，中部以北、東半部、南部山區都可能有降雨情形，尤其北台灣受到東北風加成之下，降雨時間可能偏長一些，不排除會有局部大雨發生機率。

這樣偏溼的天氣持續多久？朱美霖表示，其實後續水氣略為減少，不過在迎風面的北部、東半部和中南部山區還是有降雨狀況，中南部平地下周二、下周三轉為多雲天氣。

溫度趨勢，朱美霖表示，今天沒什麼降雨，加上西南風影響偏暖熱，各地高溫上看30度以上，台東要注意焚風，以及南部可能會有36度以上氣溫。明天鋒面通過之後，北台灣呈現一路降溫趨勢；中南部和花東雖然降溫沒這麼明顯，不過，周六開始也可以感受到氣溫下降狀況；尤其清晨夜晚，周六到下周一清晨，早晚會有比較低的氣溫出現，北部和東北部14至15度左右，其他各地約16至18度上下，感受上偏涼。