整理包／進喔！2025白沙屯媽祖「粉紅超跑」開跑 報名香燈腳、日程、禁忌一文掌握

「進喔！進喔！」又到了每年農曆三月迎媽祖的宗教盛事時刻，有「粉紅超跑」之稱、逾百年歷史的白沙屯媽祖進香之旅，3月27日開始接受報名，此次進香全程共10天9夜，估計會有20萬人參與。《聯合新聞網》一次整理報名方式、行程、儀式，以及有哪些禁忌及注意事項，全民一起來「瘋媽祖」。

白沙屯媽往北港進香，報名香客人數年年攀升，凝聚成強大的信仰力量。聯合報資料照





今年「粉紅超跑」徒步南下北港進香，訂於5月1日（農曆4月5日）深夜11點25分登轎後出發，於5月3日抵達北港，僅約35小時要步行逾120公里，去程時間相當緊迫，香燈腳將再度挑戰急行軍，預計5月11日回宮。

•出發／5月1日深夜23：25登轎後即出發

•抵北港／5月3日

•回宮／5月11日

圖擷自白沙屯拱天宮臉書





•3月27日至4月28日，每日早上08：00至12：00，下午13：00至18：00於拱天宮受理現場報名。若不參加廟方的進香方案，仍可自行前往進香隊伍隨行。

1、進香報名公費每名700元。可獲得進香服、帽子、臂章、毛巾。

2、隨團步行遊覽車，訂位車資2700元+公費700元，合計3400元。

3、兩天刈火遊覽車（僅適合白沙屯當地人參加北港刈火行程）訂位車資600元+公費700元，計1300元。

白沙屯拱天宮

•地址：苗栗縣通霄鎮白東里2鄰8號

•電話：037-792058





•筊筶／每年農曆12月15日

又稱「跋杯」，為每年進香活動進行擇日，今年筊筶日期為國曆2025年1月14日。

在跋杯擇日前3天，拱天宮廟前會連續3日擺香案。廟方人員準備鮮花素果，稟報玉皇上帝及天地諸神，即將進行年度擇日進香，恭請天地諸神與會觀禮，並向大殿天上聖母稟報，祈求跋杯擇日圓滿順利。

筊筶擇期。圖擷自白沙屯拱天宮臉書

•放頭旗／4月28日23：50（農曆4月2日）

「頭旗」為白沙屯媽祖進香之先鋒旗，引領進香隊伍前行，放頭旗是將頭旗固定在廟前龍柱上，宣告年度進香活動已經拉開序幕。放頭旗也代表媽祖調集兵馬，整頓兵將，因此要犒軍3天，家裡收藏已久的進香旗需請回拱天宮「過爐」，向媽祖與頭旗報到，香燈腳從當日開始3天須吃早齋或全素。

放頭旗。圖擷自白沙屯拱天宮臉書

•登轎／5月1日23：25（農曆4月5日）

登轎前由白沙屯媽祖擲筊欽點的執侍婦女以「茉草水」為神像洗淨，並換上信徒所奉獻之龍袍、后冠、宮鞋、新衣與新袍。時程一到，媽祖登轎安座，行轎至前庭等待出發。

媽祖登轎儀式。聯合報系資料照／記者范榮達攝影

•起駕／5月1日登轎就緒後旋即出發（農曆4月5日）

白沙屯媽等待後龍鎮南港地區的「山邊媽祖」前來拱天宮會合後，共乘「粉紅超跑」神轎一起到北港進香。

每年出發前，山邊媽都會提早到拱天宮與白沙屯媽祖完成合轎儀式，在共同乘坐「粉紅超跑」一起南下進香。聯合報系資料照

•抵達北港／5月3日約中午11點後（農曆4月6日）

進香隊伍抵達北港後，白沙屯媽祖在進朝天宮前，依例都會停駕「北辰派出所」，等待所有隨香的香燈腳到齊後，媽祖再率領所有香燈腳，以「三進三退」的大禮向北港媽致意，再一起進入朝天宮，完成入廟儀式。

白沙屯媽祖鑾轎抵達北港（圖），會先停駕等待所有香燈腳到齊，再一起進入朝天宮。圖擷自白沙屯拱天宮臉書

•進火／5月4日00：40（農曆4月7日）

又稱「刈火」，此為白沙屯媽祖往北港進香活動最重要的儀式。

由朝天宮住持以宮內終年不滅的常明燈引燃金紙至萬年香火爐，再以火勺掏引聖火至白沙屯拱天宮火缸中，放入香擔並貼上封條，交由白沙屯拱天宮香擔組成員，以肩挑，跟在頭旗後面，一步一步護送回宮。接著請白沙屯媽祖過萬年香火爐後登轎，大轎布簾隨即放下，待回到白沙屯換八抬大轎後，才能再次見到媽祖。

刈火儀式。聯合報系資料照／苗栗縣政府提供

•回宮安座／5月11日15：45（農曆4月14日）

回鑾當日，媽祖神轎會先行至通霄秋茂園前的空地上進行「換轎」、「搶頭香」儀式，白沙屯媽祖會從4人扛的輕便神轎換乘華麗莊嚴的8抬大轎，山邊媽祖也換乘自己的轎子。

換轎儀式，白沙屯媽祖從左邊「粉紅超跑」，換乘至右邊的8抬大轎。圖擷自白沙屯拱天宮臉書

首先從「粉紅超跑」出轎的是山邊媽，接著再請出白沙屯媽換轎，而山邊媽鑾轎在回鑾安座前，會先恭送白沙屯媽祖鑾轎進入拱天宮廟前，才轉向前往山邊庄，以此展現媽祖姐妹敬重情誼，傳統百年來不變。

換轎儀式由「報馬仔」誦讀祝禱文恭請媽祖換轎。由於白沙屯媽祖進香路線並不固定，所以白沙屯報馬仔並不參與北港進香，只有在媽祖換轎時才首度現身，他的任務是恭請媽祖換轎以及通報村民媽祖回駕的消息。

白沙屯的「搶頭香」並沒有爭搶的動作，而是「拜頭香」。因白沙屯媽祖在北港朝天宮完成進火儀式後，蠻轎會放下帆布，代表媽祖靈力不外流、完整帶回白沙屯，直到換轎是媽祖回鑾後第一次露面，此時對媽祖的首次祭拜稱為「頭香」。

回宮時辰一到，頭旗香擔在眾勇士的護衛吶喊下首先衝入廟中，接著神轎在眾人簇擁、「進喔！進喔！」聲浪裡進入廟中，隨後關起廟門請出媽祖安座，放下神龕紅色簾幔。

•遊庄遶境／進香回宮後次日

白沙屯人在「進香」回宮後隔日，會舉行「遶境」活動，白沙屯人稱之為「遊庄」。

遊庄遶境是由「黑面二媽」代勞，在二媽的帶領之下，報馬仔、頭旗、頭香、陣頭、輦轎仔、各角頭神轎以及香燈腳一同巡視白沙屯媽轄區內的「東西里」和「南北庄」，範圍包括庄內白東、白西、過港、山邊、南坑、北坑、內島、過山等各個村落。

白沙屯二媽。圖擷自白沙屯拱天宮臉書

•開爐／5月22日00：40（農曆4月25日）

為年度進香畫上一個完整的句號。

白沙屯媽祖回鑾第12天，拱天宮執事人員在媽祖殿前舉行祭拜儀式，將媽祖神房的紅色簾幔重新掀開，睽違已久的媽祖聖顏再度呈現。並自神房中取出千辛萬苦從北港取回的香火，加入拱天宮內香爐之中，稱之為「開爐」。

開爐之後，進香所使用的火缸與頭旗再度被收入媽祖神房之中，完成一年一度的媽祖進香活動。

開爐儀式。圖擷自白沙屯拱天宮臉書





每一年進香的時間不定，可能是農曆1月到4月之間，初春期間天氣落差很大，準備衣物要依當年媽祖所選定的月份做適度調整。

穿著盡量以容易換洗，輕便、吸汗、透氣為原則，建議穿長袖薄襯衫、外套或加穿袖套，可以防曬、防塵、防鞭炮。

為了配合長時間徒步行走，褲子不宜太緊繃應以寬鬆好走為主。鞋子則建議平常穿的舊鞋比較合腳，新鞋要選購彈性好透氣佳，比平常穿的尺寸大一點，再穿上五指襪減少摩擦可避免起水泡。

春天是多雨的季節，隨時自備一件輕便的雨衣以應不時之需，必須準備一條毛巾擦汗、防脖子曬傷，沾濕捂著嘴也可以防鞭炮煙。遮陽工具寬緣遮陽帽或清爽草帽是不錯的選擇，老經驗的香燈腳會戴斗笠，既可遮陽又可防雨。

白沙屯媽祖進香抵達北港朝天宮，吸引數十萬信眾聚集參與盛事。聯合報系資料照





•出發前3天，所有香燈腳須吃早齋或茹素。

•家有喪事者，避免參與進香。孕婦考量健康因素，也不建議參與進香。

•進香期間任何時刻請勿觸摸神轎。

•「頭旗」與「香擔」均為進香活動中重要聖物，是媽祖香火的象徵。不可任意觸摸，不可影響其行進動線。

•隨團的「香燈腳」如同媽祖的人間兵馬，應避免向媽祖躦轎腳，把機會留給當地民眾。寵物也不適合躦轎腳。

◆ 白沙屯媽祖進香宣導 ◆

•火缸起火

白沙屯媽祖進香是全台唯一仍保有糊火缸儀式的進香團。在去程時，「火缸」和盛裝的「香擔」會在神轎抵達北港的前一天，先送到朝天宮進行糊火缸工作。

而「火缸起火」儀式，是在進火儀式前先利用烘爐將木炭燒紅，均勻置入底層已鋪有香灰的火缸打底，再添加茶渣餅、檀香粉等燃料，接著雙手捧至進火儀式的殿內「萬年香火」爐旁，等待良時進火。

火缸起火儀式。圖擷自白沙屯拱天宮臉書

•香燈腳

「香燈腳」是自清代以來，對參與媽祖進香活動信徒的普遍性稱呼。「香燈腳」一詞等同於「爐下善信」，指的就是民間信仰的信奉者，也就是信徒的意思。

•躦轎腳

「躦轎腳」是民間信仰常見的習俗，信徒伏跪在地上讓媽祖神轎從身上掠過，藉由媽祖的神力禳除邪氣，祈福賜安。

信徒躦轎腳時，應卸下口罩、帽子，面向神轎依序伏跪，待媽祖神轎從身上通過後，起身向媽祖合掌答謝。而隨團的「香燈腳」如同媽祖的人間兵馬，應避免向媽祖躦轎腳。寵物也不適合躦轎腳。

躦轎腳。聯合報系資料照

•進香旗

進香旗簡稱為「香旗」，旗上繡有「天上聖母 北港進香」字樣，旗面以三角形居多，頂端葫蘆處繫有鈴鐺與平安符。

請領進香旗應先向媽祖稟報，表明願意遵循白沙屯進香習俗，獲得媽祖跋杯同意方可準備進香旗。通常以戶長之名請領香旗參加進香活動。

進香旗不宜帶入廁所、臥房等地方，不可以將旗子倒著拿或任意丟置。老輩的香燈腳甚至不願意把香旗帶進別人家中，以免將香火靈力遺留在別人家。

在白沙屯的進香文化裡，進香旗代表香燈腳的身分特徵，各家各戶的進香旗每年一定要到北港去過爐，除非家中守孝，否則「就算人不去，旗子也要去」進香。因此不克參加進香的人會將進香旗託付親戚或朋友，常常是一個香燈腳背負數支進香旗，肩起整個家族或親友的期望。

每年進香出發前，須將放在家裡收藏已久的進香旗需請回拱天宮「過爐」，向媽祖與頭旗報到。圖擷自白沙屯拱天宮臉書

•報馬

「報馬」亦稱報馬仔、探仔馬，簡意就是探路、報信，因此會走在遶境隊伍前方，常見於媽祖遶境陣頭。報馬功能除了探路外，遇到沿途有居民觸犯禁忌，得需通知避開，以及告知居民準備香案迎轎。但各地宗教習俗不同，並非每個遶境隊伍皆有報馬，在台南、高雄一帶則以「路關」取代之；在學甲上白礁謁祖祭典則分成另外分出「報兵」，報兵功能與報馬極為相似。

身穿藍衣、頭戴帽子的報馬所穿服飾其實深具含意，寓意著媽祖「知足、長善、感恩、惜福」的四大精神；報馬每項附掛物有特殊寓意，例如：戴眼鏡象徵「明辨是非」、留八字燕尾鬚，諧音「言非虛」、「言而有信」、肩荷長傘象徵「勸人長善」。

報馬所攜帶的紅線，原本只是用來綁豬腳及其他物品之用，近年也成為未婚男女求取姻緣的聖品，也可繫在手上保平安。

白沙屯媽祖的報馬仔。圖擷自白沙屯拱天宮臉書

•頭旗

頭旗為進香隊伍的前導，但是白沙屯進香路徑全由媽祖轎踩轎而定，所以媽祖轎才是真正引領進香隊伍的最高統帥。每當媽祖轎踩轎改變前進方向後，執頭旗的隊伍必須秉持「只進不退」的原則繞道或走遠路再回到進香隊伍的前哨，成為白沙屯媽祖頭旗行進的特色。

頭旗與香擔組人員。圖擷自白沙屯拱天宮臉書

•停駕、駐駕

白沙屯進香活動中，停、駐駕都由媽祖決定，常常出乎意料停駐駕在工廠、店舖、住家、學校或廟宇，接受信徒膜拜。

進香途中媽祖神轎短暫的休息，接受信徒的膜拜。以大門為區隔，神轎進行三進三退致意之後停駕在戶外，稱之為「停駕」。媽祖暫時停駕是要給當地信徒參拜，香燈腳可找地方歇腳不必趨近禮拜。

「駐駕」是指媽祖在天色漸暗時選定過夜的處所，媽祖神轎會在進行三進三退的致意之後進入建築物內，表示要駐駕過夜。香燈腳應俟頭旗停駐完成後，向頭旗及媽祖進行「落馬」祭拜後找住宿休息。

進香隊伍抵達北港後，白沙屯媽祖在進朝天宮前，依例都會停駕「北辰派出所」。聯合報系資料照／記者陳雅玲攝影

•撩溪

白沙屯進香團行進路線皆由媽祖帶領，當神轎在路上停下「選路」時，轎身會不停晃動，無形的力量牽引扛轎成員擇路前行。

2001年白沙屯媽祖就曾引領香客涉水「撩過濁水溪」，奇特經驗讓當年隨香客畢生難忘，有人用相機拍攝隊伍留在河床上的腳印，照片沖洗出來竟發現腳印不像凹陷進河床，而像是浮出河床，令人稱奇。

2001年北港媽祖醫院員工蘇淑芬拍攝白沙屯媽祖涉水過濁水溪，信徒腳印看似從溪床浮出，讓人嘖嘖稱奇。聯合報系資料照





•為何叫「粉紅超跑」？

拱天宮臉書專頁曾發文說明，白沙屯媽祖在2013年進香行程中，於4月24日下午駐駕於BMW汽車彰化昌一服務中心，當時媽祖鑾轎進入展示中心後，在白色寶馬前面停轎，示意讓位，工作人員將車移開後，媽祖鑾轎隨後「倒車入庫」。

粉紅超跑的「粉紅」是指媽祖鑾轎上方的粉紅色遮雨布；「超跑」則是因為進香行進速度敏捷，因此產生了「粉紅超跑」一詞，後來的香燈腳都稱白沙屯媽祖鑾轎為「粉紅超跑」或是簡稱「超跑」。

•為何白沙屯進香路線不先規劃？

白沙屯媽姐進香行程路線不固定，全由「粉紅超跑」神轎決定。進香途中每到分岔路口，轎夫會放慢腳步來感受媽祖神轎的動向，神轎一開始會暫停並小幅擺動，當神轎逐漸增加擺幅，鑼聲節奏依神轎擺幅而逐漸急促，確定下段路程方向，進香全程路徑橫跨苗栗、台中、彰化、雲林4個縣市，徒步距離達到3、400公里。

•白沙屯進香有幾位媽祖同行？

「粉紅超跑」媽祖鑾轎內，除了有白沙屯拱天宮媽祖之外，還有一尊後龍山邊天上聖母（山邊媽祖），兩尊聖母共乘鑾轎前往北港進香已有百年以上歷史。

山邊媽與白沙屯媽祖共同乘坐「粉紅超跑」一起南下進香，沿途停駕時打開轎簾供信眾參拜時，都可清楚看到神像身形較小的山邊媽在前，白沙屯媽祖則是安坐其後。圖／民眾提供資料照片

根據山邊媽祖官網資料，每年進香，山邊媽祖會依循白沙屯拱天宮媽祖於農曆12月15日所擇定之進香日期，於進香出發吉時前，由山邊庄民以4人大轎恭迎聖駕前往白沙屯拱天宮進行合轎儀式，合轎儀式完成後兩尊媽祖共乘鑾轎前往北港進香。

回程則是至通霄秋茂園對面廣場進行分轎儀式，山邊媽祖由山邊庄4人大轎恭迎回鑾；拱天宮天上聖母則改以8人大轎恭迎回鑾安座。

山邊媽祖鑾轎於回鑾安座前，會先恭送白沙屯媽祖鑾轎進入拱天宮廟前，才轉向前往山邊庄，以此展現媽祖姐妹敬重情誼，此傳統百年來不曾改變。

•為何神轎要「三進三退」？

白沙屯媽祖要停駕或駐駕時，大多會採用三進三退的行轎模式，老一輩的說法是媽祖向鎮宅神明或當地神靈行禮致意。

所謂三進三退是在建築物前來回行轎三次。若是要停駕或駐駕，神轎會以背向建築物的方式三進三退；若是要進入北港朝天宮，或是回鑾白沙屯拱天宮時，神轎就會以面向廟門的方式三進三退後入廟。

白沙屯媽祖神轎抵達北港鎮朝天宮，經由「三進三退」往返衝刺犁轎儀式後，衝進廟內。聯合報系資料照

•為何白沙屯進香團不見報馬仔隨行？

由於白沙屯媽祖進香路線並不固定，所以白沙屯報馬仔並不參與北港進香，只有在媽祖換轎時才首度現身，他的任務是恭請媽祖換轎以及通報村民媽祖回駕的消息。

•進香和遶境不一樣嗎？

所謂的「進香」是指神明或是信徒到境外的廟宇進行參拜或是求取香火；「遶境」則是指神明巡視境內的信徒，兩者有地域上與位階上明顯的差異，不宜混為一談。