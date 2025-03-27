清明連假國道中部恐龐大車流 高公局：東彰道路可避塞車

114年清明節連續假期，國道中部路段預估將出現龐大車流，因應彰化縣東彰道路已於114年1月24日開放通車，交通部高公局建議，民眾往返台中與彰化時，除國道1號之外，也可考慮利用東彰道路，以避開國道中部易壅塞路段。

今年清明節連續假期從4月3日至4月6日共4天，根據高公局歷年連假大數據分析，國道中部路段常為南北向交通瓶頸，特別是國1彰化系統至北斗路段，連假經常出現車流壅塞情形。

高公局建議，用路人可從國1大雅系統銜接台74線、台74甲線，並透過台1線、148縣道前往員林，或經由東彰道路及150縣道前往北斗，避開上述易壅塞路段。

此外，國3中投至霧峰系統路段也為連假期間易壅塞路段。建議南投往返台中地區的用路人，可多利用台63線中投公路連接國6舊正交流道與國3中投交流道，以節省行車時間。