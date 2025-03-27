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清明連假國道中部恐龐大車流 高公局：東彰道路可避塞車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
南投往返台中地區雙向替代道路。圖／高公局提供
南投往返台中地區雙向替代道路。圖／高公局提供

114年清明節連續假期，國道中部路段預估將出現龐大車流，因應彰化縣東彰道路已於114年1月24日開放通車，交通部高公局建議，民眾往返台中與彰化時，除國道1號之外，也可考慮利用東彰道路，以避開國道中部易壅塞路段。

今年清明節連續假期從4月3日至4月6日共4天，根據高公局歷年連假大數據分析，國道中部路段常為南北向交通瓶頸，特別是國1彰化系統至北斗路段，連假經常出現車流壅塞情形。

高公局建議，用路人可從國1大雅系統銜接台74線、台74甲線，並透過台1線、148縣道前往員林，或經由東彰道路及150縣道前往北斗，避開上述易壅塞路段。

此外，國3中投至霧峰系統路段也為連假期間易壅塞路段。建議南投往返台中地區的用路人，可多利用台63線中投公路連接國6舊正交流道與國3中投交流道，以節省行車時間。

高公局表示，為使用路人易於辨識替代道路方向與路線，已於替代道路沿線設置導引標誌加強導引；另民眾可多利用1968App的「即時影像」功能確認國道即時路況，同時透過App「替代道路」選項的國道，與替代道路旅行時間比較功能，選擇合適的路線，讓旅程更加順利。

國1大雅系統至員林（北斗）雙向替代道路圖。圖／高公局提供
國1大雅系統至員林（北斗）雙向替代道路圖。圖／高公局提供

國道 替代道路 高公局

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