女友慶生拒甜食…他改做「鹹版難哄蛋糕」 壽星大悅：更好吃

生日蛋糕不一定要甜的！近日有一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一段爆笑又溫馨的故事，成功掀起網友熱烈討論。他的女友即將生日，但因為最近開始戒糖，甚至放話「不要甜的蛋糕拜託」，讓這位男友陷入了深思。最終，他靈機一動，想到最近《難哄》蛋糕大爆紅，於是自製了一款「肉鬆皮蛋豆腐蛋糕」，不僅成功哄女友開心，還引發網友們的創意熱潮。

這位男友表示，女友平時就很愛吃皮蛋豆腐，於是他決定將這道經典台式小菜升級成生日蛋糕。他選用新東陽豬肉鬆、兩顆皮蛋和一盒板豆腐作為主要材料，用「台式鹹點」取代傳統奶油與糖霜，打造出這款別具一格的創意蛋糕。

當蛋糕端上桌的瞬間，女友先是滿臉震驚，隨後忍不住笑出聲，並在試吃後驚呼：「欸？怎麼比真的蛋糕還好吃！」

這則貼文一曝光，立刻引發網友熱烈討論，紛紛留言表示：「好感人！誠意100分」、「心意無價，好讚」、「這樣的男友可以嫁了」、「台式鹹點蛋糕才是未來趨勢啊！」，還有人分享自己的經驗：「去年我做了滷肉飯蛋糕，也覺得鹹的比較不膩！」，此外，也有網友幽默補充：「一吹蠟燭，肉鬆掉滿地畫面太好笑。」