車門異常警訊！北捷紅線上午通勤時間趕乘客下車 影響650人

北捷淡水象山線一輛開往象山的列車，今天早上7點47分在紅樹林站突然卡住，此時向乘客廣播列車故障，請民眾下車改搭下一班車，導致不少人受到影響。北捷表示，由於車門異常警訊，目前營運正常，並送回機廠詳查，約影響650旅客。

從民眾拍下影片發現，紅樹林站月台上站著一整排民眾，全部都是趕著上班或上課的乘客。民眾直呼，這時間肯定塞爆。

北捷表示，7點44分淡水信義線紅樹林站月台往象山方向，一部列車因自趨安全設計，出現車門異常警訊，為維護旅客安全，行控中心安排車上約650位旅客換乘後續列車，處理時間約3分半鐘，目前營運正常。