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抗體藥物複合物2月取得健保條件給付 醫師：晚期乳癌患者福音

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北慈濟醫院血液腫瘤科楊牧峻醫師指出，乳癌早期手術的5年存活率可以高達99%以上，若病情進展至晚期，5年存活率將會只剩下40%。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院血液腫瘤科楊牧峻醫師指出，乳癌早期手術的5年存活率可以高達99%以上，若病情進展至晚期，5年存活率將會只剩下40%。圖／台北慈濟醫院提供

乳癌是台灣女性罹癌率最高的癌症，根據國健署去年12月公布的資料，它是僅次於大腸癌發生率的癌症。多數病人在進展至第四期時，僅剩下傳統化學治療一途，效果有限，抗體藥物複合物今年2月取得健保條件給付，醫師表示，這將能有效提升乳癌HER2受體弱陽性的晚期病人治療成效。

台北慈濟醫院血液腫瘤科楊牧峻醫師指出，乳癌早期手術的5年存活率可以高達99%以上，若病情進展至晚期，5年存活率將會只剩下40%，若是三陰性乳癌的患者，存活率更可能低至10%。過往，多數病人在疾病進展至第四期時，接受過各線治療後，僅剩下傳統化學治療，效果相對受限。

楊牧峻指出，乳癌風險因子包括老化、基因變異、環境荷爾蒙暴露、家族史、肥胖及酗酒，與生活型態息息相關，初期往往沒症狀，須經由五癌篩檢發現，僅部分病人是因自行摸到乳房腫塊、乳頭不正常分泌物或腋下淋巴腫大求診。

楊說明，乳癌可以根據疾病的荷爾蒙受體與HER2受體的陽性、陰性分為四種類型，當病人確診乳癌，會進行腫瘤切片化驗，以病理染色的方式依據腫瘤細胞的表現判定類型，不同類型會使用不同的藥物進行治療。近來醫學新增一類HER2弱陽性，這類型的乳癌介於傳統的HER2陽性和陰性之間，過往常被歸類在荷爾蒙受體陽性或三陰性乳癌，其特性及治療藥物有所不同。

楊牧峻解釋，早期乳癌的術後根據受體類型以及腫瘤大小，有無腋下淋巴轉移等綜合判斷決定是否接受術後輔助性化療、電療或荷爾蒙治療，20、30年前，癌症以化療為主，將身體所有細胞不論好壞全部殺死，而後研發出具有專一打擊性的標靶藥物，能直接打擊癌症細胞。

新型的「抗體藥物複合物」結合標靶藥物的專一性以及化療藥物毒殺細胞的能力，能直接攻擊癌細胞，可藉由旁觀者效應，將藥效擴散至鄰近的癌細胞，達到抑制腫瘤效果，被稱為「魔術子彈」。楊牧峻說，過往因為HER2弱陽性這個類型分屬其他類別，晚期病人治療效果有限，抗體藥物複合物如今已被國外臨床實驗證實療效，以晚期弱陽性乳癌為例，根據試驗及統計，對荷爾蒙陽性乳癌可延長生命從17.6個月延長到23.9個月；三陰性乳癌可從8.3個月延長到17.1個月。

楊牧峻提醒，依國健署公布的資料，定期乳癌X光攝影可降低41%乳癌死亡率，減少30%的晚期乳癌發生率，符合資格的女性務必定期篩檢，未達篩檢資格的民眾亦可自我檢查乳房，早期發現病灶早期治療。

乳癌 癌症 腫瘤

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