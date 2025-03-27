台東大武上午31.7度高溫 今晴朗炎熱、明起雷雨愈晚愈冷

西南風影響，天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，台東縣大武測站今天上午8時31分出現31.7度高溫。中央氣象署發布高溫資訊，台東縣有焚風發生的機率，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為黃色燈號。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天的大氣環境與昨天相似，但又會有些不同的變化出現。首先是鋒面系統已經在台灣北方海面建立，會開始逐漸南下，但今天對台灣天氣都還沒有明顯影響，在鋒前偏南至西南風中，水氣會有稍微增多的趨勢，因此部分地區雲量跟過去幾天相比略增多，但降雨仍不明顯，只有午後時段在山區附近，才會有些熱力作用而導致的雲系生成，帶來零星小雨的機會。

氣溫依然持續偏高，歐宗學表示，受到鋒前暖空氣堆積，配合西南風過山後背風沉降的影響，除了少數靠海地區，各地白天高溫普遍可達30至32度，大台北、南部內陸、東南部地區可能會有更高溫出現。

歐宗學表示，明天凌晨到清晨鋒面就會抵達台灣，並由北而南快速通過，北部先受影響，雲量增多並有短暫陣雨，雖然預報降雨偏少，仍不排除會有小範圍的雷雨發生，由於時間剛好在上班課通勤的交通尖峰時段，要注意行車安全。

東北部、東半部地區受影響時間相對稍晚，歐宗學表示，明天上午到中午左右隨著鋒面南下及東北季風增強，也會陸續轉為陰雨天氣。中南部地區受影響相對較小，中部雲量稍增轉多雲天氣，偶有短暫小雨，南部仍維持多雲到晴，山區附近才有零星降雨機會。

除了天氣變化，氣溫也會下降，歐宗學表示，尤其是北部地區降溫時間較早且快速，預估最高溫的時間會出現在清晨以前，上午氣溫就只剩下20度，整個白天期間都會持續降溫、愈晚愈冷。夜間市區低溫下探15至17度，郊區會再更低一些。

他說，雖然並不是非常寒冷，但與今天的暖熱氣溫相比，白天氣溫的差異可能達10至12度，夜間低溫差異也會來到5至7度，轉冷的感受會非常明顯，務必要注意今明兩天的天氣及氣溫驟變。中南部氣溫也會下降，但時間相對較晚，中部要中午過後，南部要到晚間，才會有比較明顯的降溫出現。

後續周末期間都會持續受到這波東北季風影響，歐宗學表示，配合華南雲雨區東移影響，北部持續陰雨溼冷天氣，全天氣溫僅有15至18度，花東也會有下雨機會，但氣溫相對稍高一些，仍可達17至22度。中南部雲量也會增多，水氣較多時也可能會有局部短暫雨發生，氣溫則相對較溫暖一些，中部白天高溫23至24度、南部高溫25至26度，但早晚低溫也在16至18度。

下周的天氣目前來看還是有較多水氣，歐宗學表示，預估到清明連假以前大致維持東北季風環境，北部、東半部都維持陰雨天氣，中南部下周二後受到華南雲雨區的影響會逐漸減緩，平地降雨停止，山區附近仍有短暫雨機會，各地氣溫雖會回升，但幅度不大。

至於清明連假期間的天氣，歐宗學表示，目前的預報仍在持續變化中，還是會有水氣通過帶來降雨的機會，只是影響時間、範圍等還無法有確定的答案，要再多觀察幾天。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。