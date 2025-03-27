解決垃圾百岳遭酸靠這招 彭啓明喊話賀瓏：讓我說清楚

知名的現場脫口秀「賀瓏夜夜秀」在20日的「欸！垃圾」節目中，主持人賀瓏質疑環境部長彭啓明是否有辦法解決全台垃圾山，把垃圾包起來，或是把垃圾用東西蓋起來，就說沒有垃圾，「這不就是男朋友來家裡，你整理房間的方式嗎？」對此，彭啓明今天在臉書向賀瓏喊話，「讓我上你的節目說清楚」。

聯合報去年專題報導，垃圾山遍布全台，儼然是「台灣新百岳」，獲得彭啓明重視，彭啓明今年1月和有裸露垃圾堆置的11縣市環保局代表，共同宣誓並簽署合作宣言；他當時表示，目標明年底前解決各縣市垃圾山，另已設置監控平台，追蹤各縣市裸露垃圾處理進度，每周更新一次，供全民監督。

賀瓏在節目「欸！垃圾」中提及，彭啓明承諾要在2026年以前解決全台垃圾山，「他真的有辦法解決嗎？」把垃圾包起來，或是把垃圾用東西蓋起來，就說沒有垃圾，「這不就是男朋友來家裡，你整理房間的方式嗎？」

賀瓏說，近年環境部拚命蓋新的焚化爐，新竹縣焚化爐去年底完成興建，台南市城西焚化爐預計2025年底完工，南投縣也正在推動焚化爐建設，可是狂蓋焚化爐是最好的方法嗎？蓋焚化爐困境就像是迷音圖一樣，「地上垃圾給我丟進焚化爐燒掉，滿地垃圾，焚化爐沒地方蓋，所以先把垃圾丟進焚化爐啊，垃圾太多怎麼蓋啊？丟進焚化爐啊！」

彭啓明表示，友人告知他被「賀瓏夜夜秀」點名，說他承諾很有魄力兩年內解決垃圾露天裸露問題，但怎麼用覆土或打包方式蓋住解決呢？「我也公開請託賀瓏，讓我上你的節目說清楚。你的節目也必須要更環保、低碳，有進步空間，我們可以幫你做為台灣低碳媒體的標竿」。

彭啓明表示，因為垃圾是全台灣每一個人每天持續累積造成的，只有每一個人源頭減量做好分類，這才是解決問題的方法。這需要每個人行動的改變。最近有的縣市長就做得很好，帶動每個人的垃圾減量，但地方環保單位 不是同樣都受到地方首長或民意代表的大力支持。

目前全台裸露的垃圾量還有70幾萬噸，彭啓明表示，這是「萬噸」，「有將近48座大山得處理，我們要一步一步的解決」，目前台灣處理的量能的確不足，暫時把影響衛生的露天垃圾處理好，還給民眾乾淨不臭的環境這是基本要做的。