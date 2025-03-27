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40歲女狂減20kg！是減肥產品有效？醫生嚇呆：嚴重糖尿病

香港01／ 撰文／夏洛特
減重示意圖。（圖／123RF）
減重示意圖。（圖／123RF）

極速減重卻反成健康危機？台灣1名40歲女子自從生孩子後就瘦不下來，於是決定服用減肥產品減重，並真的在3個月內減輕了20公斤。本來女子還以為「這個減重產品很厲害」，一直喝含糖飲料也不復胖。但隨著脫髮日益嚴重，她去看醫生並進行血液檢查後，才發現原來已患上嚴重糖尿病，肌肉被消耗掉，才會體重極速下降，並出現「休止期落髮」。

急速減輕及大量脫髮

台灣家庭醫學科醫生黃彗倫在《醫師好辣》節目上分享病例，指1名40歲女士因嚴重脫髮，經皮膚科轉介去做血液檢查。黃彗倫發現女子有廣泛性脫髮，可清晰見到頭皮，而且進行頭髮拉扯測試時，輕輕一掃就掉了大把頭髮。他向女子查詢除脫髮外還有沒有其他身體變化，女子即表示在3個月內迅速減重20公斤。

女子補充，自從30多歲生完孩子後，體重就一直減不下來，近期想重拾窈窕身段，於是便去買些減肥產品控制體重，結果真的瘦下來，甚至減輕了20公斤；但卻伴隨頭髮斷落問題，之後更日漸稀疏，令她坦言感到不開心。

糖化血色素超標　證患嚴重糖尿病

黃彗倫告訴女子可能是她瘦下來後身體出現大變化，因此大量脫髮，並建議女子抽血檢查。而他一看血液檢驗結果，即驚呼「你有很嚴重的糖尿病」。原來報告顯示女子的糖化血色素為12%，而正常值在4.0%至5.6%之間。

肌肉消耗致減重　卻誤會減重產品有奇效

他詢間女子有沒有其他糖尿病症狀如疲倦、口渴、飢餓感等，女子則表示因為服用減重產品故沒有飢餓感，但她卻總想喝含糖飲料。當時女子竟還表示對產品的慨歎，稱「這個減重產品很厲害，一直喝含糖飲料，也不會變胖」。

醫生駁斥喝含糖飲料不長胖：邏輯完全不對

黃彗倫即時反駁，指不斷喝含糖飲料但卻不長胖的邏輯「完全不對」，並解釋女子體重之所以會極速下降，是因為患上嚴重糖尿病，令血糖及營養素下降，肌肉被消耗掉才會體重下降，卻造成她以為減重成功的假象。而由於體重下降急劇，便出現「休止期落髮」，短時間內大量脫髮。

休止期落髮成因多

黃彗倫解釋休止期落髮的成因，多因身體遭遇重大刺激引起，可能是大手術、嚴重感染，甚至懷孕、惡性減重等，又或是長期處於高壓生活情緒緊張，營養素又不良，頭髮便會不正常地大量脫落。

找出真正病因後，黃彗倫要求女子即時接受糖尿病治療，透過藥物及飲食控制血糖，另外還要補充蛋白質；女性還可補充鐵、鋅、維他命D等營養補充品。黃彗倫指，大概半年時間，頭髮便會慢慢恢復。

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文章授權轉載自《香港01》

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