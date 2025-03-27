晴熱如夏飆逾35度高溫 吳德榮：明晨鋒面抵達轉雨將溼冷如冬

今天受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，白天最高氣溫升至35度以上，為晴熱如夏的天氣。本報資料照片 今天受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，白天最高氣溫升至35度以上，為晴熱如夏的天氣；北部17至35度、中部18至34度、南部18至35度、東部15至36度。

西南風影響，天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，台東縣有焚風發生的機率，中午前後台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣地區為黃色燈號。

吳德榮說，金、馬及清晨西半部易起霧，影響能見度。氣象署也已發布濃霧特報，金門、馬祖、台中以北地區及夜晚清晨彰化至高雄地區易有局部低雲或霧影響能見度，金門、新北、新竹已或將出現能見度不足200公尺的現象。

不過，好天氣只到今天。吳德榮表示，鋒面大約在明晨抵達，北台灣轉有雨，周六降雨範圍擴大至中部以北，發生劇烈天氣如雷擊、冰雹的機率很低。周日南部山區亦偶有降雨機率。

至於冷空氣強度，他說，歐、美模擬顯示，鋒後南下的冷空氣，雖僅為東北季風等級，仍帶來氣溫的明顯下降，由今天的晴熱如夏，轉為明天起至周日的溼冷如冬，乍暖還寒要注意調適。

下周一至下周三冷空氣略減弱，氣溫略回升；吳德榮表示，下周一、下周二華南雲系續東移，中部以北有局部雨、南部山區亦偶有降雨機率，北台灣持續溼涼。

至於清明連假天氣，吳德榮表示，下周三及下周四清明連假第1天略好轉，大台北東側、東半部偶局部短暫雨。下周五、下周六之間似乎有短波掠過，帶來短時間的變化，但對各國模式的模擬能力而言，不確定性太大了，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。